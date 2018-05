Pakistan, studentessa prigioniera: “Costretta ad abortire”/ 20enne di Verona sparita da mesi

Pakistan, studentessa prigioniera: “Costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine

Ragazza pakistana segregata e costretta ad abortire (Pixabay)

Si teme un nuovo caso Sana Cheema, la ragazza pakistana uccisa nelle scorse settimane dal padre, perché voleva sposare un uomo che viveva in Italia. Questa volta, a rischiare la vita, sarebbe una giovane di 20 anni che vive a Verona, ma che è sparita dal Veneto dallo scorso mese di febbraio. Frequentava la scuola, era ben inserita nella società, ma da qualche settimana a questa parte ha fatto perdere ogni traccia di se. La giovane era scomparsa del tutto, per poi riprendere a scrivere via chat con amici e compagni, e le rivelazioni sono a dir poco inquietanti. «Tutto dev’essere fatto in una volta, se no stavolta mio padre uccide pure me», le parole della ragazza, che ha poi rivelato di essere stata costretta ad abortire, e di essere stata legata per giorni ad una sedia, e intontita con medicinali di dubbia provenienza.

SI MUOVE LA DIGOS

Il figlio che la bambina è stata costretta a perdere era stato procreato con un ragazzo veronese, e molto probabilmente la famiglia si era opposta a questa unione, obbligando la stessa giovane donna all’aborto. La pakistana sarebbe stata attirata nel paese d’origine con un tranello, visto che le avevano comunicato che il fratello si doveva sposare. «Ci vediamo tra una settimana», aveva detto alle amiche, ma la ragazza è sparita ormai da tre mesi. Il caso è arrivato anche alla Digos che ora starebbe cercando di capire come agire. Vi sarebbe già stato un contatto fra l’ufficio scolastico e il consolato del Pakistan di Milano, ma per ora non sono giunte risposte. Una vicenda che lascia col fiato sospeso.

© Riproduzione Riservata.