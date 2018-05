Aereo caduto a Cuba, schianto dopo decollo a L'Avana/ Video: giallo sulla compagnia, "ci sono vittime"

Cuba, aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente cubano ci sarebbero molte vittime.

18 maggio 2018 Emanuela Longo

Cuba, aereo si schianta dopo decollo a L'Avana

Era decollato da poco dall'aeroporto internazionale Josè Martì de L'Avana, Capitale di Cuba, quando un velivolo con a bordo 104 persone è caduto schiantandosi. La notizia giunta negli ultimi minuti presenta ancora informazioni confuse ma secondo quanto riportato da Corriere.it che cita la tv di Stato cubana, il mezzo precipitato sarebbe un Boeing 737 della compagnia Cubana de Aviación. Un fatto alquanto strano, in quanto secondo i primi accertamenti non risulterebbero attualmente velivoli di questo tipo. La flotta della società aerea, infatti, è composta da 16 tipi ma non ci sarebbe alcun Boeing 737. Stando ad altre notizie che giungono in questi minuti e sempre diffuse dalla tv di Stato dell'isola, si tratterebbe di un aereo preso a noleggio dalla compagnia italiana Blue Panorama, ma quest'ultima, interpellata dal Corriere ha però smentito asserendo che il proprio velivolo sarebbe parcheggiato in aeroporto, e che si tratterebbe di un jet della compagnia messicana Global Air che di fatto disporrebbe di un aereo come quello coinvolto nell'incidente.

IL GIALLO DELLA COMPAGNIA AEREA

Le notizie sullo schianto di un aereo a L'Avana, dunque, al momento appaiono ancora molto confuse e discordanti. Stando ai dati resi noti dal database di FlightGlobal, nella giornata odierna sono stati tre i Boeing 737 che sarebbero decollati dall'aeroporto internazionale della Capitale cubana. Uno sarebbe proprio quello noleggiato dalla Blue Panorama, che ha smentito il coinvolgimento. Il secondo apparterrebbe alla compagnia Nolinor ma anche quest'ultima avrebbe prontamente smentito si tratti di un suo velivolo. Infine un terzo Boeing 737 apparterrebbe alla Global Air (Aerolíneas Damojh) che attualmente non avrebbe confermato ma neppure smentito la tragedia. Intanto non sembrano esserci buone notizie in merito al numero delle vittime, almeno stando alle parole del presidente cubano Miguel Diaz-Canel che, dopo essersi prontamente recato sul luogo della tragedia ha commentato: "Sembra che ci sia un numero elevato di vittime nell'incidente aereo avvenuto a L'Avana". Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'aereo si sarebbe schiantato subito dopo il decollo e dalle agenzie di stampa sarebbero 104 le persone a bordo.

© Riproduzione Riservata.