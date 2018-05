Bill Gates attacca Donald Trump / "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra il papilloma virus e l'Hiv"

Bill Gates attacca Donald Trump, il noto imprenditore informatico si scaglia contro il Presidente degli Stati Uniti: "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra papilloma virus e l'Hiv".

18 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Il dibattito lanciato da Bill Gates nei confronti di Donald Trump offre ovviamente diversi spunti interessanti. Infatti si arriva facilmente a capire qual è la differenza tra il papilloma virus e l'Hiv, cosa che secondo il papà di Microsoft era nei dubbi del Presidente degli Stati Uniti e alla base dei loro incontri. Il papilloma virus, noto come Hpv, è un'infezione che si può trasmettere anche per via sessuale. Questa provoca delle lesioni, come le verruche, che nella maggior parte dei casi specifici guariscono con il tempo da sole. Ben diverso l'Hiv, ovviamente, che è una malattia progressiva in grado di portare all'immunodeficienza acquisita e cioè l'Aids. Un errore che il numero uno americano pagherà molto in notorietà, anche se appare assai scontato che già molto presto arriverà la sua risposta e che dunque la polemica potrà moltiplicarsi per l'ennesima volta.

IL PAPÀ DI MICROSOFT PUNTA IL DITO SUL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

Scoppia un'altra bufera attorno al nome del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A schierarsi contro di lui stavolta è Bill Gates, noto papà di Microsoft e imprenditore molto potente. Questi ha svelato di avere avuto con il numero uno degli States due incontri: uno alla Trump Twoer e uno alla Casa Bianca nel marzo dello scorso anno. Come riportato da Repubblica questi ha sottolineato: "In entrambe le occasioni che ho incontrato Donald Trump ha voluto sapere che differenza c'è tra il papilloma virus e l'Hiv. Dunque sono stato in grado di spiegargli che questi virus vengono raramente confusi". La platea ha risposto con una fragorosa risata e di certo il Presidente non è uscito con una bella figura da questo dibattito anche perché la differenza tra le due patologie è talmente evidente da risultare scioccante che lui non ne sia a conoscenza. I social network come al solito impietosi si sono subito schierati contro il discussissimo Trump.

