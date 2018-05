Texas, spari in una scuola di Santa Fe/ Video, numero imprecisato di feriti, aggressore arrestato

Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe: sarebbe in corso uno scontro a fuoco tra l'attentatore armato e gli agenti di polizia, potrebbero esserci feriti.

18 maggio 2018 - agg. 18 maggio 2018, 17.19 Emanuela Longo

Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe

Sembrerebbe essere rientrato il caso riguardante la sparatoria avvenuta questo pomeriggio in Texas, precisamente in un istituto superiore di Santa Fe. Come riferito dalle autorità locali, ripreso poi dal quotidiano La Repubblica, l’aggressore, un uomo armato di fucile, è stato arrestato dalla polizia. Non ci sarebbero delle vittime, anche se le autorità scolastiche fanno sapere che ci sono un «numero Imprecisato di feriti». L’uomo che ha fatto irruzione nella scuola, dopo che è stato circondato l’edificio dalle forze dell’ordine, è stato protagonista di uno scambio di colpi con la polizia, fino all’arresto. L’evento è stato ripreso dalle molte telecamere presenti sul posto dei vari network televisivi, e si sono viste le classiche scene dei ragazzi che uscivano in fila indiana dall’edificio scolastico, scortati e perquisiti dai poliziotti appostati ad attenderli. Non è di certo la prima volta che accade qualcosa del genere negli Stati Uniti, paese dove le sparatorie nelle scuole sono quasi all’ordine del giorno. Fortunatamente, almeno stando alle informazioni che ci giungono, non vi sono morti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PRIME INFORMAZIONI

Ripiomba il terrore negli Stati Uniti, dove sarebbe in corso una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, in Texas. Giungono in questi minuti le prime frammentarie informazioni da parte dei media statunitensi e riprese da Repubblica che lasciano trapelare ancora pochissimi dettagli su quello che sta accadendo. Non è ancora chiaro chi sia l'autore della sparatoria ma si sa solo che l'intero istituto scolastico è già stato circondato ed isolato dagli agenti di polizia. Nessuna informazione neppure su eventuali vittime o feriti. Secondo quanto riferisce l'ufficio dello sceriffo, all'interno della scuola ci sarebbe un uomo armato e che avrebbe aperto il fuoco al quale gli agenti starebbero rispondendo nel medesimo modo. Secondo il racconto di una studentessa, raggiunta telefonicamente dal canale televisivo KTRK di Houston, ha raccontato che un uomo armato sarebbe entrato nella sua classe iniziando a sparare all'impazzata. Mentre i compagni si davano alla fuga, avrebbe visto una ragazza con le gambe insanguinate, rimasta quindi ferita dalla sparatoria. Tutte queste informazioni, drammatiche e che riassumono il clima di tensione di quegli instanti di terrore, non trovano al momento alcuna conferma da parte delle autorità americane.

SCUOLA IN STATO DI “LOCKDOWN”

La scuola superiore coinvolta nella drammatica sparatoria si trova a Santa Fe, circa a 50 km a sud-est di Houston. L'istituto, stando alle prime informazioni, sarebbe stato posto in lockdown. A fornire maggiori dettagli su quanto sarebbe ancora in corso è stata la stessa pagina Facebook dell'Istituto scolastico in Texas che ha riferito: "Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ha iniziato un lockdown". Si tratta di una particolare procedura di isolamento che permette di mettere al sicuro gli ospiti dell'edificio dalla sparatoria in corso. Sebbene la notizia non sia ancora stata confermata, pare che ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti di polizia e l'assalitore e che ci sarebbero dei feriti. Secondo quanto riferito da Tpi, l'attentatore sarebbe armato con un fucile da caccia e si troverebbe ancora all'interno della scuola messa in stato di lockdown, ovvero di isolamento.

