Cuba, aereo si schianta dopo il decollo/ Più di 100 morti, tre donne sopravvissute al disastro

Cuba, aereo si schianta dopo il decollo: più di 100 morti, tre donne sopravvissute al disastro. Farnesina al lavoro per cercare di capire se vi fossero dei passeggeri italiani a bordo

Aereo caduto a Cuba - Sky Tg 24

Un disastro aereo si è verificato quest’oggi a Cuba. Un Boeing 737 della compagnia low-cost messicana Dajomh, si è schiantato subito dopo il decollo. A bordo vi erano più di 100 persone (il numero resta ancora imprecisato ma varia dai 105 ai 115, equipaggio compreso), e sarebbero più di 100 le vittime, visto che sono sopravvissuti dopo lo schianto solamente tre passeggeri, tre donne. I superstiti sono stati subito trasportati presso l’ospedale più vicino, e versano in condizioni gravissime. Vi era anche un quarto trovato vivo fra i resti dell’aereo, un passeggero di origini cubane, che però è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Anche le tre donne attualmente ricoverate in codice rosso sono nate a Cuba, come la stragrande maggioranza dei passeggeri sul volo.

AEREO PARTITO DA L’AVANA E DIRETTO A HOLGUIN

L’aereo era partito dall’aeroporto José Martì di L’Avana, alle ore 12:08 locali (le 18:08 in Italia), ed era diretto presso la città di Holguin, sempre sull’isola di Cuba. Subito dopo il decollo si è però schiantato in una zona agricola all’altezza di Santiago de Las Vegas, per cause ancora in corso di accertamento. Dei passeggeri sull'aereo, solo cinque erano stranieri, di cui due argentini, e l'Unità di crisi della Farnesina, in contatto con l'Ambasciata italiana all'Avana, sta cercando di capire se vi fossero dei nostri connazionali a bordo. La compagnia di bandiera Cubana de Aviacion aveva di recente affidato la rotta in questione ai messicani di Dajomh, visto che aveva ritirato molti velivoli negli scorsi mesi per via di continui problemi meccanici.

