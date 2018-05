Germania, sparatoria a Saarbrucken: almeno due morti/ Ultime notizie: già fermato il killer

Germania, sparatoria a Saarbrucken: almeno due morti. Ultime notizie: già fermato il killer, ma alcuni media tedeschi riferiscono l'ipotesi del suicidio. Il bilancio dei feriti è incerto

19 maggio 2018 Silvana Palazzo

Germania, sparatoria a Saarbrucken (Foto: LaPresse)

Paura in Germania, più precisamente a Saarbrücken, capitale del Land tedesco del Saarland. Secondo quanto riportato da una radio locale, Saarländischer Rundfunk, un uomo nel quartiere Brebach-Ferchinge ha ucciso due persone con un'arma da fuoco e ne ha ferite diverse. La sparatoria si è verificata alle 14.30. Le informazioni disponibili al momento sono poche e frammentarie: un portavoce della polizia parla di un'aggressione avvenuta in ambito familiare. Ha spiegato infatti che i colpi sono stati sparati all'interno di un'abitazione. Il contesto esatto però non è ancora perfettamente chiaro. L'unica cosa che sembra certa al momento è che l'omicida è stato arrestato sul posto dalle forze dell'ordine, ma alcuni media tedeschi riferiscono che l'uomo dopo aver sparato ha rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. Al momento non ci sono conferme in tal senso.

Un crimine avvenuto in un ambiente familiare: questa la prima ipotesi emersa dopo la notizia della sparatoria avvenuta non lontano da Francoforte, nella città tedesca di Saarbrücken. Il bilancio comunque è di due morti, non sono stati invece quantificati i feriti. Dopo la notizia della sparatoria è serpeggiato sui social il timore che si sia trattato di un attacco di natura terroristica, ma invece potrebbe trattarsi di tutt'altro. Seguiranno aggiornamenti.

