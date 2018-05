Putin avvisa Trump sul gasdotto/ “Il North Stream 2 si farà”. La chiara risposta di Russia e Germania agli Usa

Vladimir Putin, presidente della Russia - LaPresse

Il giorno dopo le indiscrezioni circa la volontà degli Stati Uniti di “bloccare” il nuovo gasdotto che porterà l’importante risorsa in Germania, passando dal Mar Baltico, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha alzato la voce: «La Russia lotterà per North Stream 2, che Trump lo sappia». Una chiara e precisa risposta quella del leader dell’Est Europa, come scrive Il Manifesto, che non intende quindi farsi schiacciare i piedi dagli amici/nemici a stelle e strisce. Parole che sono giunte dopo l’incontro avvenuto nelle scorse ore a Soci con la cancelleria tedesca Angela Merkel. Il Wall Street Journal ha rivelato che un mese fa circa, Trump avrebbe intimato alla Merkel di rinunciare al progetto della pipeline, forse per favorrire l’acquisto del gas liquido americano. Quindi era intervenuta anche la vicedirettrice del Dipartimento dell’Energia degli Stati uniti, Sandra Oudkirk, che aveva detto: «Washington intende impedire la costruzione della pipeline e a questo fine potrebbe imporre sanzioni ai partecipanti al progetto».

“RAPPORTI SOLIDISSIMI FRA GERMANIA E RUSSIA”

«Capisco il presidente degli Stati uniti, difende gli interessi del proprio business, vuole promuovere il suo prodotto sul mercato europeo – le parole di Putin - ma purtroppo per lui il gas liquido americano costa il 25-30% e anche più di quello russo». Ora si attende la controreplica degli Stati Uniti, ma nel frattempo proseguono i solidi rapporti politici ed economici fra la Germania e la Russia. Come ha ricordato lo stesso Putin, nell’ultimo anno il commercio fra le due nazioni è aumentato in maniera importante, e gli investimenti russi in Germania superano gli 8 miliardi di dollari, mentre quelli tedeschi in Russia ammontano a più di 18 miliardi. «In Russia – ha aggiunto il presidente– ci sono quasi 5 mila aziende tedesche operanti con un fatturato totale di oltre 50 miliardi e che impiegano circa 270mila persone. A sua volta, in Germania, esistono 1.500 imprese con capitale russo….». Una partnership consolidata che di certo non si piegherà al volere americano.

