ABU MAZEN, “OLOCAUSTO COLPA DEGLI EBREI”/ “Shoah causata da usura”: Usa e Netanyahu, “antisemita patetico”

Abu Mazen, bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento ebrei”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 11.35 Silvana Palazzo

Abu Mazen, bufera per frasi su Olocausto

Tra le prime reazioni alle frasi choc dette dal presidente palestinese, non poteva mancare l’intervento dell’ambasciatore americano in Israele, David Friedman, che ribatte come Abu Mazen abbia raggiunto ormai «un livello basso senza precedenti, non si può costruire la pace su tali fondamenti». È proprio lo scontro e il sempre difficilissimo processo di pace in atto tra Israele e Palestina che rischia di essere la vera “vittima” dopo questa uscita assi poco onorevole (e non è la prima in questo senso, ndr) del leader Olp. Secondo il portavoce degli Esteri israeliano, Emmanuel Nahshon, «l’antisemitismo di (Mahmud) Abbas è scioccante, tanto più alla luce del fatto che si propone come colui che vuole la pace con Israele». Va detto che nella stessa conferenza del Consiglio Nazionale, Abu Mazen ha cercato poi di “rimediare” spiegando come «l'Olocausto è stato un terribile, imperdonabile crimine contro la nazione ebraica, un crimine contro l'umanità che non può essere accettato dal genere umano». Ma il danno, ormai, era fatto.. (agg. di Niccolò Magnani)

"SHOAH? COLPA DEGLI EBREI"

Una bufera politica senza precedenti quella in cui è finito Abu Mazen. Il presidente palestinese avrebbe detto che l'Olocausto è stato causato da «comportamenti sociali» tenuti dagli ebrei, come «usura, banche e cose del genere». Le frasi di stampo antisemita stanno suscitando in queste ore una valanga di critiche a livello mondiale. «La “questione ebraica”, che era diffusa in tutta Europa, non era diretta contro la loro religione, ma le loro funzioni sociali, legate all'usura, all'attività bancaria e simili». Tra i primi a commentare il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha definito Abu Mazen «antisemita e patetico». Times of Israel spiega che il discorso sarebbe stato pronunciato dal presidente palestinese durante una sessione del Consiglio nazionale. Agli astanti ha parlato di «lezione di storia» citando altre teorie negazioniste cui Abu Mazen comunque non è nuovo. Inoltre, nel discorso di 90 minuti trasmesso in diretta tv ha negato che esiste una relazione tra gli ebrei e la terra di Israele, definendo lo Stato ebraico un «prodotto coloniale» britannico.

ABU MAZEN, BUFERA PER FRASI SU OLOCAUSTO

Accuse di antisemitismo su Abu Mazen dopo le dichiarazioni rilasciate durante il Consiglio nazionale palestinese. «In Europa orientale e occidentale gli ebrei sono stati periodicamente massacrati nei secoli, fino all'Olocausto», ha cominciato il presidente palestinese. «Ma perché è accaduto?», si sarebbe poi chiesto. «Loro dicono: “È perché siamo ebrei”. Vi porterò tre ebrei, con tre libri, che dicono che l'odio verso gli ebrei non è causato della loro identità religiosa, ma dalle loro funzioni sociali». Nel discorso ha trattato anche l'Ebraismo e le origini di Israele, una storia scritta da «ebrei sionisti». Come riportato anche dalla Bbc, il presidente palestinese ha anche negato che gli ebrei di ceppo askenazita, quello diffuso in Europa orientale e in Germania, siano semiti. Gli Askenazi, ha detto, «non hanno alcun rapporto con i popoli semiti». Oltre a Netanyahu, anche il vicepremier israeliano Michael Oren ha parlato di Abu Mazen in un tweet. «Quello sì che è un partner per la pace!». La Anti Defamation League (Adl), che combatte l'antisemitismo nel mondo, ha definito - per bocca del ceo Jonathan Greenblatt - le parole del leader palestinese come «asserzioni antistoriche e pseudo-accademiche».

© Riproduzione Riservata.