Libia, attentato Isis: kamikaze contro sede commissione elettorale a Tripoli/ 16 morti e 19 feriti

16 persone sono morte e 19 sono rimaste ferite, a seguito di un attentato avvenuto oggi a Tripoli, in Libia. Secondo quanto riferito dai media locali, l’Isis avrebbe rivendicato il gesto di due kamikaze suicida che si sono lanciati contro la sede dell’Alta commissione elettorale. Oltre ai due martiri vi erano due terroristi, entrambi armati, anche se non si se sono stati arrestati, uccisi oppure siano riusciti a sfuggire. Mohamad al-Damja, responsabile della sicurezza dell’edificio, ha parlato così ai microfoni di France presse: «Hanno ucciso le guardie prima di aprire il fuoco sulle persone presenti sul posto». Quando sono giunte le forze dell’ordine, due di loro hanno azionato la propria cintura esplosiva, facendosi saltare in aria e provocando due enormi esplosioni.

L’ISIS VUOLE IMPEDIRE LE ELEZIONI

Il governo della Libia ha comunicato che «Non impedirà al governo di continuare a garantire il proprio sostegno all’Alta commissione elettorale nell’ambito del processo democratico per la tenuta delle elezioni». L’Isis punta ad impedire le elezioni, di contro, la comunità internazionale vuole che entro la fine del 2018 si vada al voto in Libia, anche se prima bisognerà indire un referendum su una proposta di costituzione e adottare una legge elettorale. Sono fino ad oggi 2.4 milioni gli elettori, sui 6 milioni di abitanti, coloro che si sono registrati presso l’Alta commissione, che tra l’altro ha già organizzato le due elezioni del 2012 e del 2014.

