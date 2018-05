Uno smartphone? No, è una pistola/ Ideal Conceal, la nuova arma sponsorizzata dalla National Rifle Association

Uno smartphone? No, è una pistola: Ideal Conceal, la nuova arma sponsorizzata dalla National Rifle Association. Insorgono gli attivisti contro la diffusione sproposita delle armi

Ideal Conceal, la pistola smartphone

Sta circolando negli Stati Uniti una nuova pistola, che sembra uno smartphone. E’ questa l’ultima trovata per certi versi geniale ma per certi versi preoccupante, dell’azienda che produce la Ideal Conceal. La pistola è caratterizzata da un’impugnatura pieghevole, che quando non in uso viene chiusa rendendo la stessa arma molto simile ad un dispositivo mobile. In questo modo può essere messa nella tasca dei jeans senza destare alcun sospetto, appunto, come se fosse un normalissimo telefonino. L’arma sta prendendo piega in questi giorni negli Usa, fortemente sponsorizzata dalla National Rifle Association, la lobby dei produttori di armi americani.

UN’ARMA PER MAMME E PER PROFESSIONISTI

Un’arma, che stando alla stessa azienda che la produce, «può essere utilizzata sia da mamme che da professionisti», proprio per la sua comodità d’uso. Subito sono insorti diversi attivisti, che si stanno battendo negli ultimi tempi contro la diffusione spropositata delle armi in America, a cominciare da Jaclyn Corin, giovane sopravvissuta alla strage avvenuta in Florida nel mese di febbraio, in cui vennero uccise 17 persone. La Corin ha voluto criticare in maniera pubblica la NRA, attaccata in particolare per aver normalizzato quella che resta comunque un’arma. La pistola smartphone costa 350 dollari, e il produttore sta ricevendo moltissimi ordini.

