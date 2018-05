Elezioni Venezuela 2018, ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni: “chi vota il presidente riceve cibo”

Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"

20 maggio 2018 Niccolò Magnani

Elezioni Venezuela 2018, Nicolas Maduro (LaPresse)

Nicolas Maduro si appresta alla vittoria nelle Elezioni Presidenziali di Venezuela di questo 20 maggio 2018: no, non siamo preveggenti o con in mano una sfera di cristallo, semplicemente il risultato delle Elezioni a Caracas è già scritto da mesi. Vincerà il lider maximo venezuelano, interprete e simbolo della “rivoluzione” iniziata da Chavez. Rispetto a 5 anni fa, l’unico vero obiettivo di Maduro è quello di ottenere una vittoria con margine maggiore, ma non vi è nessun dubbio che sarà lui questa sera, al più tardi domani, ad insediarsi come nuovo Presidente del Venezuela. Al netto dei “calcoli” politici, alquanto facili in questo caso, il Paese sudamericano vive come noto da mesi (anni) una situazione di estrema povertà, inflazione e pericolosa criminalità. Il Governo non è riuscito in quella rivoluzione “promessa” ma tiene ancora legata larga parte della popolazione con ricatti e imposizione di forza; le opposizioni, con i leader più importanti tutti incarcerati o esiliati, hanno deciso di non presentare alcun candidato forte, «mancano le garanzie minime di giustizia e trasparenza», fanno sapere da Caracas in questi ultimi giorni che hanno accompagnato la “campagna elettorale”. Usa, Canada, Ue, Colombia, Argentina e altri 14 paesi latinoamericani condividono quanto detto dalle opposizioni di un Paese che vede ancora la mancanza di medicinali e riserve di cibo nei supermercati, in crisi da tempo e senza una speranza a breve termine su soluzioni adeguate.

LE ACCUSE DALLE OPPOSIZIONI

La gran parte delle opposizioni, unite nella coalizione Mesa del la Unidad Democratica (MUD) ha deciso di boicottare le Elezioni Presidenziali per combattere anche a livello internazionale un presidente come Maduro che nei mesi scorsi per provare un’ulteriore atto di forza e piegare le leggi al suo volere, ha destituito e sostituto in blocco il Parlamento. Da anni i principali politici capi dell’opposizione alla linea chavista di Maduro sono stati arrestati, mandati in esilio o semplicemente impediti nello svolgere cariche pubbliche. Le elezioni si sono tenute questo 20 maggio e non lo scorso 22 aprile per un accordo giunto in ritardo tra il Governo e quei partiti che hanno deciso di unirsi con Henri Falcon (candidato delle opposizioni) ma espulso dalla MUD. Insomma il rivale perfetto per Maduro, in forte minoranza e senza l’appoggio delle vere opposizioni che lo hanno abbandonato quando hanno capito che si tratta di un “fantoccio” in mano allo stesso presidente. Chiamare “dittatura” il Venezuela, oggi, non è una bestemmia ma anzi una purtroppo cruda realtà: i tre “sfidanti” sono appunto Falcon (chavista “dissidente”), Javier Bertucci, ex pastore evangelico del movimento Speranza per il cambio, e Reinaldo Quijada, del partito Unità politica popolare. Non ci sono invece né Leopoldo Lopez (arresti domiciliari), né Henrique Capriles (inabilitato): non solo, la MUD accusa Maduro e il Governo di falsare le elezioni. Come? Il voto non sarà segreto ma sarà “certificato” con il “carnet della patria”, ovvero una carta di razionamento elettronica con la quale si otterrà una borsa di generi alimentari se si vota per Maduro. «Questo non è votare. Oggi non ci sono le condizioni perché si possa parlare di voto. Quello che stiamo facendo è lottare per garantire il diritto di voto», ha detto alla Bbc Delsa Solorzano, vicepresidente del partito Tempo Nuovo.

© Riproduzione Riservata.