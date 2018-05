Padre stupra figlia per 6 mesi/ India, lui: “Una cosa normale”, la moglie lo denuncia e lo fa arrestare

India, padre stupra figlia per 6 mesi. Lui si giustifica dicendo: “Solo una cosa normale”. La moglie lo denuncia e lo fa arrestare. Ennesima storia horror da quella zona del mondo

Padre violenta figlia in India: "Tutto normale"

Una nuova storia horror ci giunge dall’India, nazione che insieme al Pakistan sta regalando, purtroppo, sempre più spesso notizie al limite del raccapricciante. Come riportato da vari organi di stampa, a cominciare dall’agenzia Ansa, un padre è stato arrestato dopo aver stuprato ripetutamente la propria figlia. Ma la notizia ancora più scioccante è che per l’uomo fosse una cosa normale, come fare colazione al mattino. Siamo nella regione del Gurugram, vicino a Nuova Delhi, e lo stupratore è un operaio indiano di 37 anni, sposato. Ha abusato a ripetizione della ragazzina di 13 anni, spiegando alla stessa, e giustificandosi con le forze dell’ordine che «Un rapporto fisico fra padre e figlia avviene normalmente in tutte le famiglie».

"NON HA SENSI DI COLPA"

L’uomo è stato fermato dalla stessa ragazzina, che ha raccontato tutto alla madre, che a sua volta lo ha denunciato alla polizia. Le forze dell’ordine sono rimaste esterrefatte, visto che il maniaco non sembrava affatto scosso: «La cosa incredibile – spiegano gli inquirenti - è che non appare rammaricato o con senso di colpa». La vicenda è venuta alla luce grazie al quotidiano locale Hindustan Times, dove si legge che le violenze si sono perpetrate per circa sei mesi, prima appunto della denuncia della stessa ragazzina. L’uomo vive nel villaggio di Pataudi insieme alla seconda moglie e a quattro figli.

