Hawaii, eruzione vulcano Kilawuea: fiumi di lava e nube tossica/ Video, primo ferito grave: cresce la paura

Hawaii, eruzione vulcano Kilawuea: fiumi di lava e nube tossica, cresce la paura in seguito all'emissione di fumi e gas. Ieri il primo ferito grave registrato dall'inizio di maggio.

21 maggio 2018 Emanuela Longo

Hawaii, eruzione vulcano Kilawuea

L'attività del vulcano Kilawuea, nelle Hawaii, non si ferma ma anzi lo spettacolo che regala da giorni inizia a fare sempre più paura. I fiumi di lava che con violenza si riversano nell'oceano, hanno contribuito a sprigionare colonne di fumo tossico bianco provocato proprio dal contatto con l'acqua e che stanno coprendo il cielo dell'isola Big Island delle Hawaii. A riportare la preoccupante situazione è il portale TgCom24 che sottolinea come queste nubi siano considerate tossiche proprio per via della reazione chimica che si scatena in seguito al contatto tra la lava e l'acqua salata. Questo comporta l'emissione nell'aria di acido cloridrico insieme a minuscole particelle di vetro che hanno fatto scattare l'allarme. Anche per tale ragione le autorità locali hanno consigliato alla popolazione di restare lontana dalla nuova minaccia proveniente dal vulcano Kilawuea. Ormai da giorni prosegue la fuoriuscita di fiumi di lava dalle bocche e dalle fessure del vulcano e questo, secondo gli esperti, ha portato all'emissione di grandi quantità di gas a base di diossido di zolfo. La qualità dell'aria, inevitabilmente avrebbe subito un importante peggioramento anche per via delle tonnellate di cenere scaricate nell'atmosfera in seguito alle ultime due eruzioni esplosive.

PRIMO FERITO GRAVE

L'eruzione del vulcano Kilawuea, nelle Hawaii, non accenna a placarsi e le prime conseguenze gravi sono tristemente arrivate. Ieri, come riporta Rai News, è stato segnalato il primo ferito grave. Si tratta di un uomo, colpito dai lapilli di lava mentre si trovava seduto sul balcone della sua abitazione. Secondo il portavoce dell'amministrazione della contea, il proiettile di roccia lo avrebbe colpito ad uno stinco e "mandato in frantumi la gamba". Dall'inizio di maggio non si placa l'attività del vulcano Kilawuea e con il passare dei giorni la situazione sembra peggiorare sempre di più. Anche l'autostrada costiera, fino ad oggi impiegata come via di fuga, nelle passate ore è stata minacciata dalla lava. Nella notte di sabato scorso si è verificata una nuova grande esplosione che ha portato a far sprigionare la grossa nube di fumo e gas alta tre chilometri ma che non ha inciso sulle attività aeroportuali e turistiche.

