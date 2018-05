Corea del Nord, smantellato sito nucleare di Punggye-ri/ Media locali: "Kim nasconde arsenale atomico"

Corea del Nord, completamente smantellato sito nucleare di Punggye-ri ma i media locali avvisano: "Kim Jong-Un sta nascondendo il suo arsenale atomico"

Nord Corea, il sito nucleare di Punggye-ri (Twitter)

Corea del Nord, smantellato sito nucleare di Punggye-ri: Kim Jong-Un ha mantenuto la promessa fatta due settimane fa. Il dittatore di Pyongyang aveva infatti annunciato di voler smantellare completamente il sito nucleare, utilizzato almeno in sei occasione negli ultimi anni per testare gli ordigni destinati a formare l’arsenale atomico. Primo passo verso la denuclearizzazione per il Paese asiatico, con la cerimonia di chiusura che è stata celebrata in pompa magna: presenti numerosi giornalisti internazionali ad assistere alle esplosioni con le quali sono stati distrutti i tunnel dell’impianto in questione, l’unico ufficialmente riconosciuto. L’operazione è stata svolta alle ore 11.00 locali, le 4.00 ore italiane, per quanto riguarda il tunnel settentrionale: i restanti due tunnel, invece, sono collossati alle 14 con lo stesso metodo. A differenza di quanto annunciato in un primo momento però, come sottolinea Tg Com 24, non erano presenti ispettori internazionali ad assistere alle operazioni.

I DUBBI DEI MEDIA SU KIM JONG-UN

In Corea del Nord però avanzano dei dubbi, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Secondo i media locali, infatti, il governo nordcoreano guidato da Kim Jong-Un si starebbe adoperando per mettere al riparo le proprie armi nucleari. Recentemente il governo ha deciso di nominare il Chagang come “zona rivoluzionaria speciale del Songun”: il Daily NK sottolinea che la nomina della regione in questione è da leggere come zona militare strategica. Un disertore ha rivelato che nei 134 stabilimenti militari sono impiegate circa 500 mila persone. E c’è di più: una fonte locale ha affermato che la Corea del Nord è al lavoro per costruire depositi ermetici per lo stoccaggio con “le armi nucleari possono essere nascoste ovunque, ma a quanto pare le autorità nordcoreane hanno scelto un luogo in cui anche i satelliti avranno difficoltà a localizzarle”. In buona sostanza, Kim Jong-Un sta solo nascondendo il suo arsenale atomico...

