Trump cancella incontro con Kim, Usa-Corea del Nord/ Salta summit a Singapore: "Persa opportunità di pace"

Usa-Corea del Nord, Trump cancella incontro con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon

Donald Trump (LaPresse)

Usa-Corea del Nord, Donald Trump cancella incontro con Kim Jong-Un: salta il summit in programma a Singapore il prossimo 12 giugno 2018. E’ stato lo stesso presidente americano ad annunciarlo tramite una nota della Casa Bianca: “Il mondo e la Corea del Nord hanno perduto una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza: è un momento triste per la storia”. Il tycoon ha poi sottolineato: “Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo fatto nelle recenti trattative per il summit del 12 giugno 2018: siamo stati informati che l’incontro è stato chiesto dalla Nord Corea, ma ciò è irrilevante. Con tristezza, a partire dall’aperta ostilità evidenziata nelle ultime dichiarazioni, ritengo che sia inappropriato un incontro in questo momento”. Una frenata nel percorso di una pace a lungo attesa dopo settimane e mesi di minacce e tensioni.

TRUMP CANCELLA SUMMIT CON KIM JONG-UN

La lettera di Donald Trump è giunta nel giorno in cui si è svolta la cerimonia per lo smantellamento dell’area militare in cui il regime nordcoreano ha condotto i sei test nucleari. “Il sito nordcoreano dei test nucleari è stato completamente smantellato”, ha informato l’agenzia di stato Kcna. Nonostante ciò, il vertice di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-Un è saltato: “Lasci che questa lettera illustri che il summit in programma a Singapore non si svolgerà, per il bene di entrambe le parti ma per lo svantaggio del mondo”, sottolinea il presidente americano. Che sottolinea: “Lei parla delle capacità nucleari, ma quelle degli Stati Uniti sono così imponenti e potenti che prego Dio affinchè non debbano essere mai utilizzate. Si stava sviluppando tra di noi un dialogo stupendo. Un giorno ci incontreremo, voglio ringraziarla per il rilascio dei tre ostaggi che ora sono a casa con la famiglia. Un gesto che ho molto apprezzato”. E Trump lascia una porta aperta: “Se cambierà idea su questo importante summit, non esiti a chiamarmi o a scrivermi”.

© Riproduzione Riservata.