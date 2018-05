Referendum aborto in Irlanda/ Risultati voto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica

Referendum aborto in Irlanda, verso risultati voto per abrogazione del divieto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica. Le ultime notizie e tutto quello che c'è da sapere

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Referendum aborto in Irlanda (Foto: LaPresse)

È una giornata cruciale per l'Irlanda: oggi 3,2 milioni di cittadini sono chiamati a votare per il referendum sull'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione che sancisce il divieto di aborto, salvo casi eccezionali, proteggendo il “diritto alla vita del nascituro”. La norma, introdotta con un referendum il 7 settembre 1983, rende praticamente impossibile l'interruzione della gestazione. La legge ammette eccezioni infatti solo in caso di rischio “concreto e reale” per la vita della madre, ma non in caso di stupro o malattie del feto. Inoltre, sono previste pene fino a 14 anni per aborti illegali. I seggi sono aperti dalle 7 locali e chiuderanno alle 22, quando in Italia saranno le 23. Per i risultati però bisognerà attendere la giornata di domani anche se la Rte, la tv pubblica irlandese, ha annunciato che già in serata saranno diffusi gli exit poll. Il fronte del sì, quello cioè favorevole all'abrogazione del divieto, è considerato nettamente favorito anche se, stando agli ultimi sondaggi, ci sarebbe stata una parziale riduzione della forbice rispetto ai no. Decisivo potrebbe risultare il fronte degli indecisi. Il voto arriva tre anni dopo lo storico “sì” al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

REFERENDUM ABORTO, IRLANDA VERSO SVOLTA STORICA

Ogni anno circa 3.500 donne si recano nel Regno Unito per abortire e altre 2.000 ordinano pillole abortive illegali online. L'ultra cattolica Irlanda ora è nuovamente divisa, ma potrebbe essere in atto un cambiamento profondo nel tessuto sociale del Paese. Se nel 1983 la norma fu approvata con il 67% dei sì, oggi potrebbe essere invece abrogata. Il voto di oggi è dunque storico. Google e Facebook però sono stati protagonisti di due decisioni importanti: la prima ha vietato qualsiasi forma di pubblicità elettorale sulla propria piattaforma, la seconda ha bloccato solo quelle che provengono dall'estero, rispettando la legge irlandese che vieta ogni forma di finanziamento straniero alla politica. Con il sì intanto si è schierato tutto il mondo della cultura: dai giornalisti ai big della musica. Decisivo per il risultato finale potrebbe essere il voto di Dublino e delle donne dei centri urbani, mentre nelle aree rurali e in una parte dell'elettorato più giovane si segnala un consistente zoccolo duro anti-abortista.

© Riproduzione Riservata.