Spagna, mozione sfiducia socialisti contro Rajoy/ Scandalo fondi neri Pp: Ciudadanos, “elezioni anticipate”

Caos in Spagna, mozione sfiducia socialisti contro premier Rajoy e contro il Governo: scandalo dei fondi neri nel Pp, dopo sentenza Gurtel, apre terremoto. Ciudadanos "elezioni anticipate"

25 maggio 2018 Niccolò Magnani

Caos in Spagna, mozione sfiducia contro Rajoy (LaPresse)

È un autentico terremoto politico in Spagna, e questa volta la Catalogna non c’entra niente: lo scandalo delle tangenti per il caso “Gurtel” (qui sotto un breve focus) con le sentenze durissime avvenute ieri contro l’ex tesoriere del Partito Popolare (maggiore forza di Governo che esprime il premier Mariano Rajoy, ndr) sta mettendo a serio rischio la tenuta dell’esecutivo, già piuttosto fragile dopo le doppie elezioni politiche nel giro di due anni e un Governo di minoranza al potere con Pp e Ciudadanos insieme contro i socialisti e Podemos all’opposizione. Il Psoe ha appena deciso di presentare una mozione di sfiducia contro il Governo che verrà discussa nei prossimi giorni e di colpo, al centro della scena, spunta il partito (emergente nei sondaggi, in alcune parti della Spagna addirittura meglio del Pp) di Albert Rivera, Ciudadanos. «Chiediamo elezioni anticipate. Questa sentenza è storica, c’è un prima e un dopo è stata messa in discussione seriamente la credibilità del governo nazionale», spiega il leader del partito centrista. La mossa però non sarebbe quella di votare la sfiducia visto che in Spagna, secondo la Costituzione, se dovesse passare la mozione automaticamente diverrebbe il premier di un nuovo Governo il capo dell’opposizione (il leader del Psoe, Pedro Sanchez) con un esecutivo Podemos-Socialisti che potrebbe arrivare a fine legislatura nel 2021. Ciudadanos però è nei sondaggi davanti ai Popolari e dunque vorrebbe il voto anticipato per risolvere l’intricata matassa politica in Spagna. Ancora una volta..

L’INCHIESTA SUI FONDI NERI NEI POPOLARI

La grande bagarre spagnola nasce tutta dalla condanna, giunta ieri, del Partito Popolare di Mariano Rajoy nel processo per la trama di corruzione “Gurtel” a Madrid e Valencia dal 1999 al 2005: in sostanza, il tribunale spagnolo ha deciso la condanna “monstre” dell’ex tesoriere del Pp Luis Barenas a 33 anni, la moglie Rosalia Iglesias a 15 (anche se lei era il vero cervello della “Gurtel”) e il faccendiere Francisco Correa a 51 anni di prigione. Non solo, i Partito Popular è stato condannato perché partecipante a titolo lucrativo, con una multa di 240mila euro. La “Gurtel” è nient’altro che una lunga rete di corruzione che ha spadroneggiato in quei sei anni nelle città più importanti di Spagna aggiudicandosi appalti e consegnando su tutto il territorio mazzette milionarie. Il Pp ne esce a pezzi, come il suo leader visto che nel processo è stato svelato quel messaggio mandato da Rajoy a Barcenas - «Luis, devi essere forte» - che lo mette in difficoltà nella tenuta del Governo attuale. Il governo si difende parlando di «casi isolati» e di assenza di coinvolgimento penale, ma civile. Ma ovviamente le polemiche delle opposizioni sono alle stelle, specie perché Rajoy, intervenuto come teste al processo, ha sempre negato la presenza di “fondi neri” del Partito, cosa smentita dalle inchieste e dalle condanne di ieri.

