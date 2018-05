Toronto, bomba in un ristorante indiano/ 15 persone ferite, 3 in gravissime condizioni: 2 responsabili in fuga

Toronto, bomba in un ristorante indiano, 15 persone ferite, 3 in gravissime condizioni: i 2 responsabili sono in fuga e sono attualmente ricercati dalla polizia canadese

Una bomba è esplosa poco fa in un ristorante indiano di Toronto, in Canada. Presso il Bombay Bhel due tipi sospetti hanno fatto esplodere un ordigno che dalle prime indiscrezioni sembrerebbe essere rudimentale. Stando alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza dello stesso locale, due sospettati sono entrati nel ristorante attorno alle 22:30 incappucciati, hanno quindi piazzato la bomba e si sono poi dileguati. In tutto il Canada è subito partita la caccia ai due malviventi, che per ora risultano irrintracciabili. Nell’attentato, sempre che così si possa chiamare, 15 persone sono rimaste ferite, e tre di queste sarebbero in gravissime condizioni, trasportate d’urgenza presso un centro specializzato in traumi di Toronto.

LA POLIZIA CERCA TESTIMONI

Il ristorante è situato a Mississauga città nel sud della provincia dell’Ontario, vicina a Toronto. La polizia ha lanciato un appello a tutti i coloro che avessero notizie sui due sospettati, vestiti in maniera molto simile: uno porta dei jeans blu e una felpa nera con cappuccio, mentre l’altro è vestito completamente di nero, con un passamontagna in testa, di modo da rendere ancora più difficile il suo riconoscimento. La bomba esplosa si chiama in gergo tecnico Ied, ovvero, Improvised Explosive Device, una bomba rudimentale costruita in casa, molto probabilmente seguendo qualche video-tutorial sul web.

