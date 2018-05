Coree, vertice sorpresa Kim-Moon: “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene”: summit riaperto?

Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"

27 maggio 2018 Niccolò Magnani

Coree: secondo vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in (LaPresse)

Ieri un meeting a sorpresa tra i leader di Corea del Nord e Sud Corea, il secondo in un mese dopo 60 anni di guerra fratricida, ha di fatto riaperto le possibilità che sembravano concluse di un summit tra Donald Trump e Kim Jong-un: il leader di Pyongyang ha infatti ammesso ed espresso la «mia ferma volontà nell’incontrare il presidente americano Trump», riporta l’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna dopo il vertice a sorpresa tra i due leader coreani. Il meeting è avvenuto nel villaggio di confine a Panmunjom e Kim ha più volte ribadito di voler ripristinare il precedente annullato vertice del 12 giugno in Singapore. Qualche giorno fa infatti era stata una lunga lettera del Presidente Trump inviata al leader di Pyongyang ad annullare il tutto per le esternazioni della Corea del Nord sulla non volontà di mettere a frutto una piena denuclearizzazione della penisola. Trump si era però detto anche molto disponibile in qualsiasi momento a rimettere in moto la diplomazia e la possibilità di un nuovo vertice: oggi la sorpresa, con la conferma anche del presidente di Seul.

IL NUOVO SUMMIT TRA LE DUE COREE

Il presidente Moon Jae-in ha infatti espresso nella conferenza finale dopo lo storico secondo incontro con il dittatore nordcoreano, «Le due Coree sono d'accordo che il summit tra Nord e Stati Uniti del 12 giugno a Singapore debba essere tenuto con successo». Non solo, l’esito positivo di questo incontro che potrebbe far cambiare idea a Trump è stato espresso da due leader coreani in maniera congiunta: «la denuclearizzazione della penisola e la creazione della pace permanente non possano essere fermate». Moon ha poi spiegato che la decisione di questo vertice a sorpresa nel villaggio simbolo della guerra per decenni e oggi speranza di pace è stata suggerita proprio da Kim Jong-un: «voleva un dialogo sincero anche dopo la rottura del vertice in Singapore con gli Usa. Mentre illustravo l'esito del vertice con Trump, ho riferito il messaggio del presidente Usa che è fermamente disposto a chiudere le ostilità con la Corea del Nord e il rafforzamento della cooperazione economica dovrebbe portare Kim a prendere una decisione sulla completa denuclearizzazione», ha spiegato il presidente di Seul. Il primo commento dalla Casa Bianca è altrettanto positivo e potrebbero dunque riaprirsi scenari importanti a pochi giorni dalla data fissata in un primo momento: «Stiamo procedendo molto bene riguardo ai colloqui sul summit», ha confermato Donald Trump.

