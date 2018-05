Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna/ Video, 15mila in 4 ore: ritardi e disagi a traffico aereo

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna (Pixabay)

Una tempesta di fulmini si è abbattuta sulla Gran Bretagna, sferzata da temporali e piogge torrenziali. L'ufficio meteorologico della Bbc ha riferito che nel sud della Gran Bretagna sono stati registrati circa 15mila fulmini in sole quattro ore. Il maltempo ha provocato forti disagi: in diversi aeroporti sono stati registrati ritardi nel traffico aereo. Nello scalo di Stansted un fulmine ha danneggiato il sistema di rifornimento degli aerei causando ritardi nei voli di questa mattina. A Stanway invece, nel Sussex, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo che un fulmine ha incendiato il tetto di un'abitazione. È stato quindi emesso un allarme “giallo” da parte dell'ufficio meteorologico per le forti piogge e le inondazioni nel Galles e nel resto del Regno Unito. Oggi potrebbero verificarsi altri temporali in alcune parti del Galles e dell'Inghilterra centrale e meridionale. L'ufficio meteorologico avverte circa la possibilità di interruzioni di corrente e ritardi di treni e autobus.

Un'eccezionale tempesta di fulmini si è scatenata tra l'Irlanda e il Regno Unito a causa della saccatura atlantica che si è scavata sull'Europa occidentale. Nella nottata tra sabato e domenica il cielo si è illuminato per centinaia di scariche elettriche, almeno ventimila secondo le rilevazioni. I temporali si sono abbattuti dopo due giorni di piena estate con temperature che nel sud dell'Inghilterra hanno raggiunto anche i 32 gradi. “La madre di tutte le tempeste”, così è stata definita dagli inglesi che hanno condiviso foto e video online per mostrare al mondo la bellezza di questo “spettacolo” naturale. La tempesta che ha coinvolto il sud dell'Inghilterra, le Midlands e il Galles dovrebbe continuare anche oggi, secondo quanto riporta l'ufficio meteorologico della Bbc.

