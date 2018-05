Parigi, spiderman salva bambino sospeso/ Video, l’uomo ragno si arrampica senza esitazione fino al 4° piano

Parigi, spiderman salva bambino sospeso, video: l’uomo ragno si arrampica senza esitazione fino al 4° piano. E' successo nelle scorse ore nella capitale francese: Mamoudou è un eroe

Una scena da film quanto accaduto nelle scorse ore a Parigi, peccato però che non si stesse girando alcuna pellicola hollywodiana. Sul web è spuntato un video che mostra uno spettacolare salvataggio avvenuto in un palazzo della capitale francese. Un giovane ragazzo maliano di appena 22 anni, tale Mamoudou Gassama, si è improvvisato Spiderman, il noto supererore della Marvel che spara ragnatele e scala i palazzi, per salvare un bambino che stava cadendo dal balcone. Come si vede nel filmato che potete trovare a questo indirizzo Youtube, c’è un bimbo a penzoloni dal quarto piano di un edificio, con il genitore che sta facendo fatica a tenerlo, evitando così che cada nel vuoto. Appena vista la scena, il ragazzo di colore si è arrampicato senza esitazione, a mani nude.

“UN ESEMPIO PER TUTTI NOI”

Prima un piano, poi un altro, quindi il terzo, fino ad arrivare al quarto: giunto al piano incriminato, si è issato sul balcone, mettendo in salvo il povero piccolo. Un video, che come dicevamo, si è diffuso a macchia d'olio in brevissimo tempo, arrivando anche in Italia. Un Uomo Ragno improvvisato che in poche ore è divenuto il nuovo eroe della Francia. Prima si è infatti congratulato con lui il primo cittadino parigino, Anne Hidalgo, che ha voluto ringraziare il migrante su Twitter «per il suo atto di coraggio», avendolo poi chiamato al telefono: «Mi ha detto di essere arrivato dal Mali pochi mesi fa – le parole del sindaco - con il sogno di farsi una vita qui. Gli ho detto che questo atto eroico è un esempio per tutti i cittadini e che la città di Parigi sarà ovviamente disponibile a sostenere i suoi sforzi di vivere in Francia». Poi è toccato al presidente francese in persona, Emmanuel Macron, ringraziare Mamoudou, invitandolo all’Eliseo.

