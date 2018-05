Attentato a Liegi, urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone/ Ultime notizie, video: killer ucciso dopo sparatoria

Attentato a Liegi, urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone. Ultime notizie, video: killer ucciso dopo sparatoria. Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio

29 maggio 2018 Silvana Palazzo

Sparatoria a Liegi (Foto: LaPresse)

Paura a Liegi, dove si è verificata in mattinata una sparatoria. Due poliziotti e un passante sono morti per mano di un uomo che, secondo quanto riportano i media belgi, è stato poi ucciso da altri agenti. Secondo alcuni testimoni l'uomo gridava “Allah akbar”. Pare che durante la fuga abbia anche preso in ostaggio una donna e si sia asserragliato in un ufficio prima di essere “neutralizzato” dalle forze di sicurezza. Lo ha riferito il quotidiano belga Le Soir, citando fonti delle forze dell'ordine. Almeno altre due persone sono rimaste ferite nella sparatoria. Al momento le informazioni non sono chiarissime, ma erano le 10.30 circa del mattino quando nel centro di Liegi sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco. Il killer all'altezza del Cafè des Augustins, nell'omonima strada, ha sparato contro due poliziotti. Coinvolti alcuni passanti, uno dei quali ha appunto perso la vita. Il primo bilancio è dunque di tre morti e due feriti.

ATTENTATO A LIEGI, URLA “ALLAH AKBAR” E UCCIDE 3 PERSONE

Il terrorismo torna a colpire il Belgio? Si parla di attentato in pieno centro di Liegi, ma al momento non ci sono riscontri. Del resto le informazioni sono ancora molto frammentarie. Ad esempio, si parla di un ostaggio durante preso dall'attentatore, poi neutralizzato dalla polizia. Pare che abbia rapito una cameriera o una donna delle pulizie alla Léonie de Waha, al sesto piano dell'edificio. Secondo Le Soir, che ha fornito una prima ricostruzione della mattinata di paura a Liegi, tutto è cominciato quando l'uomo è stato fermato per un controllo di routine davanti al liceo Léonie de Waha. Avvicinato dagli agenti, sarebbe riuscito a disarmare uno dei due e ad aprire il fuoco. Quindi ha preso in ostaggio una donna e sarebbe rimasto chiuso con lei prima di essere ucciso.

Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3 — Victor ? (@VICTORJ_FR) 29 maggio 2018

© Riproduzione Riservata.