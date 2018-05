Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro/ Foto, la principessa mamma a tempo pieno e con un outfit normale

Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro, foto: la moglie del Principe William è una mamma a tempo pieno e con un outfit normale. Le immagini dal Regno Unito la rendono umana.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton ha dimostrato ancora una volta di essere una donna comune e soprattutto una vera mamma. Una foto ha fatto il giro del web e ci mostra una principessa all'Houghton Horse Trials nel Norfolk dove indossa un abito di Zara a righe bianche e celesti dalla modica cifra di 50 euro. Questa immagine ha fatto il giro del web e ci dimostra come una principessa inarrivabile sia semplicemente una persona come tutte le altre. Il Daily Mail Uk ha pubblicato sul suo profilo di Twitter un'immagine che ci mostra appunto questa immagine con i suoi bambini a poco tempo dal parto che ha messo al mondo il terzogenito avuto dal rapporto col Principe William. Di certo vedere la grande attenzione nei confronti di Kate Middleton ci fa capire bene come l'attenzione attorno alla famiglia reale sia sempre e comunque molto alta.

DA POCO IL TERZOGENITO E NUOVE RESPONSABILITÀ

Kate Middleton e il Principe William sono diventati da pochissimo tempo genitori per la terza volta. Nonostante la nascita di Louis Arthur Charles la donna ha subito ripreso la sua attività, ospite anche al matrimonio del cognato Harry con la splendida Meghan Markle. Kate Middleton la duchessa di Cambridge è una donna speciale, tanto che con ironia in molti hanno sottolineato come fosse bellissima dopo appena pochi giorni dal suo terzo parto. Una donna in grado di assumersi la responsabilità di diventare una reale e di sposare il primogenito di Carlo d'Inghilterra. Un carattere forte che sa però essere anche dolce e comprensivo e che ha permesso al Principe William di avere al suo fianco sempre un punto di riferimento importante con la possibilità di rendere realtà il famoso detto "dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna". Una donna di polso che però ha anche grandissimo cuore.

