INDIA, TEMPESTA DI SABBIA E PIOGGIA/ Almeno 90 persone uccise per il crollo di case e piloni dell'elettricità

Violentissima tempesta di vento in diverse regioni dell'India, le vittime al momento sarebbero circa 90 ma nelle prossime 48 ore sono attese nuove tempeste

03 maggio 2018 Paolo Vites

India, violentissima tempesta di sabbia

E' cominciata con una cappa bianca di sabbia e polvere che nella giornata di ieri aveva ricoperto la capitale Nuova Delhi. Era il segnale dell'arrivo di quella che è stata definita la più potente tempesta di vento che ha mai colpito l'India. Nelle ore successive i venti che soffiavano anche oltre i 130 chilometri orari hanno colpito le regioni dello Uttar Pradesh, Punjab e del Rajastan e si è scatenato l'inferno. A uccidere sono stati alberi, piloni dell'elettricità e muri di case che sono crollati sugli abitanti. Il bilancio provvisorio è di circa 90 morti e 150 feriti, strage anche di animali. Solo nello stato del Rajasthan si contano 67 persone rimaste uccise, 40 delle quali ad Agra dove si trova il celebre mausoleo del Taj Mahahl che non avrebbe subito danni. Diverse anche le persone colpite e uccise da fulmini.

IL MESSAGGIO DEL PREMIER MODI

La tempesta ha colto tutti di sorpresa, non era infatti prevista, la stagione dei monsoni infatti comincia fra circa sei settimane, e sebbene tempeste di vento ci siano comunque, mai era stata registrata di tale potenza, i cambiamenti climatici che ormai colpiscono ogni angolo della Terra hanno evidentemente provocato una inaspettata tempesta di potenza inaudita. E non è finita. Le autorità avvertono che nelle prossime 48 ore sono previste altre tempeste analoghe. Il capo dello stato Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze con un messaggio su Twitter e invitato le autorità locali a coordinarsi fra loro per assistere le persone colpite. Sono stati sbloccati fondi per le famiglie che hanno avuto vittime, circa 6mila dollari per ciascuna. Il problema maggiore e causa delle tante vittime è che la tempesta si è scatenata di notte mentre la gente dormiva, ed è stata colta di sorpresa, rimasta schiacciata dai muri delle case senza fare in tempo a fuggire.

