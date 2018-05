Stormy Daniels, Trump rimborsò l’avvocato che pagò la pornostar/ Rudy Giuliani svela menzogna del Presidente

Donald Trump rimborsò l'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito

03 maggio 2018 Niccolò Magnani

Donald Trump: il caso Stormy Daniels (LaPresse)

Teatro, una intervista su Fox News (canale conservatore “vicino” a Donald Trump) sul caso Stormy Daniels; attore protagonista il Presidente degli Stati Uniti; attore non protagonista, Rudy Giuliani da tutti conosciuto come ex sindaco di New York durante l’attentato alle Torri Gemelle ma ora uno degli avvocati della cerchia di Trump. Trama? Semplicissima, il fidato consigliere del Presidente “svela” non si sa quanto coscientemente che il proprio principale avrebbe mentito. Sì, è quasi come uno show come spesso accade nelle vicende americane ma vi sono dei tratti che potrebbero portare conseguenze assai importanti nella già complessa vita di Trump in relazione alla giustizia Usa (vedi Russiagate & Co). In una intervista tenuta da Giuliani a Fox, l’avvocato ha spiegato che nel caso Stormy Daniels - la pornostar che accusa Trump di averla pagata per farla tacere durante la campagna presidenziale del 2016 della loro relazione di qualche anno precedente - du lo stesso Presidente a pagare di tasca propria il rimborso e l’indennizzo all’avvocato che direttamente diede il denaro alla biondissima attrice a luci rosse. 130mila dollari spesi all’epoca dall’avvocato Michael Cohen usati per “comprare” il silenzio di Stormy con la quale Trump ebbe una breve relazione mentre la moglie Melania stava per partorire l’ultimo erede Bannon. Nel programma di Sean Hannity, giornalista conservatore sostenitore di Trump, l’ex sindaco di NY rivela tranquillamente che il denaro usato per Stormy fu «convogliato attraverso uno studio legale e poi il Presidente si occupò del rimborso di tasca propria».

IL PRESIDENTE HA MENTITO?

Spiacevole e non “moralmente” ineccepibile il comportamento del tycoon (ma non è certo da questo caso che ce n’eravamo accorti, è stato votato anche per questa sua completa indifferenza alle “campagne di pudore” in stile pienamente puritano) fino a qui, se non fosse per un dettaglio: pochi mesi fa, quando esplose il caso Stormy Daniels con la denuncia pubblica della pornostar, il Presidente aveva negato di esser stato a conoscenza del pagamento del suo avvocato a favore della Daniels, con la quale iniziò una relazione ad intermittenza dal 2006. Cohen ovviamente è indagato per questo caso e in precedenza aveva anche detto di avere pagato Daniels con proprio soldi: insomma, ha sempre negato che Trump o aziende vicine a lui, avessero effettuato parte del pagamento, e soprattuto non ha mai detto di aver ricevuto un rimborso. Ora però Giuliani dice l’esatto opposto, avendo solo la premura di dire che non ci fu alcuna violazione delle leggi sulla campagna elettorale, dato che non furono usati soldi provenienti dalla campagna fondi per le Elezioni. «Hanno fatto transitare il denaro attraverso una società legale e il presidente lo ha rimborsato. Erano soldi pagati dal suo avvocato, il presidente li ha rimborsati nell’arco di diversi mesi», ha spiegato Giuliani». In questo caso, se tutto fosse confermato, il Presidente degli Stati Uniti d’America avrebbe mentito ufficialmente su un caso giudiziario ancora in corso. E, puritani a parte, questo resta un delicato e importante “nodo politico” che potrebbe causare non pochi grattacapi al tycoon repubblicano.

