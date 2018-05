Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti/ Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia

Un aereo si è schiantato in Georgia - Youtube

Un aereo militare portoricano è caduto nelle scorse ore negli Stati Uniti, precisamente nello stato della Georgia. Come riferito dalla CNN, si tratta di un cargo della Guardia Nazionale di porto Rico, che stava compiendo un’esercitazione, e che per un guasto tecnico o forse per via di una manovra sbagliata, è precipitato vicino all’aeroporto di Savannah, sull’autostrada. L’aereo era appena decollato e sarebbe dovuto atterrare a Tucson, in Arizona, ma qualcosa deve essere andato storto, schiantandosi al suolo. Sul velivolo vi erano nove persone, di cui cinque membri dell’equipaggio e quattro passeggeri, tutti morti. Stando a quanto spiegato dalla CNN, l’aereo, un Hercules C-130, aveva almeno 50 anni, e chissà che anche questo non abbia influito sulla sua tragica fine.

IL TWEET DI DONALD TRUMP

Il comandante Isabelo Rivera ha spiegato: «Nove persone sono morte nell’incidente, le nostre preghiere, i nostri pensieri e le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari». Stando ad alcuni testimoni che hanno assistito all’orribile scena, l’aereo ha fatto un forte rumore prima di schiantarsi al suolo (quasi come se fosse esplosa una bomba), e ciò spinge sempre più verso l'ipotesi del problema tecnico. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è unito al cordoglio per le vittime, pubblicando un tweet: «Uniamoci alle preghiere per le vittime, le loro famiglie, e i grandi uomini e le grandi donne della Guardia Nazionale». Qui il video con il servizio della Cbs sullo schianto del cargo portoricano.

