Belgio, attentato a Liegi/ L’identità delle 3 vittime, un poliziotto in fin di vita, pista terroristica

Belgio, attentato a Liegi, l’identità delle 3 vittime, un poliziotto in fin di vita, la procura sta seguendo la pista terroristica. Nuovo attentato avvenuto nella giornata di ieri in Europa

Di nuovo sangue in Belgio, forse, ancora di matrice islamica. Come vi abbiamo documentato ora per ora, a metà della mattinata di ieri, a Liegi, un uomo ha assassinato due poliziotte e un passante. Ma ricostruiamo brevemente i fatti: sono le 10:30 quando il killer, Benjamin Herman, nato nel 1987 e originario di Rochefort, aggredisce alle spalle due poliziotte con un coltello; una volta ferite, l’assassino ruba la loro pistola di ordinanza per poi fare fuoco e ucciderle. Il primo “scontro” è avvenuto vicino a Cafè des Augustins, nell’omonima via nel centro di Liegi, dopo di che Herman si è rifugiato nell’androne del liceo Léonie de Waha dove ha preso una donna in ostaggio, un’impiegata che stava facendo evacuare gli studenti proprio per la minaccia del killer.

L’IDENTITA’ DELLE TRE VITTIME

Dopo uno scontro a fuoco in cui sono rimasti feriti anche quattro poliziotti belgi, di cui uno in gravissime condizioni, gli uomini del peloton anti-banditisme (PAB), sono riusciti a neutralizzare l’aggressore. Durante la sparatoria è morto anche un passante, un giovane che si trovava sul posto passeggero di un’auto che malauguratamente stava passando di lì in quel momento. Le due poliziotte rimaste uccise hanno 53 e 45 anni, la prima madre di due gemelle di 13 anni, e la seconda, mamma di una ragazza di 25. La terza vittima è invece un ragazzo di 22 anni, studente di Pedagogia della Haute Ecole di Liegi. Le prime indagini stanno seguendo la pista terroristica, come riferito dalla procura e come riportato da La Repubblica. Il killer era uscito di prigione il giorno prima grazie ad un permesso di qualche ora, ma non è più rientrato.

