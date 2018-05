Ucraina, ucciso giornalista russo Arkady Babchenko/ Kiev, morto dissidente anti Putin: Mosca “già ci accusano”

Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko: si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin. Mosca, "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie

30 maggio 2018 Niccolò Magnani

Kiev, giornalista russo Babchenko ucciso in casa sua (LaPresse)

Ancora un giornalista, ancora un dissidente e ancora una vittima ritrovata nella propria casa senza vita: il saggista e cronista assai critico con Putin, Arkady Babchenko, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa di Kiev, in Ucraina, dove si era rifugiato essendo assai critico del “regime” di Vladimir Putin al Cremlino. «Era nella sua casa nel distretto di Dniprovski. Sua moglie era in bagno e ha sentito un colpo molto forte. Quando è uscita, ha visto suo marito ricoperto di sangue», ha spiegato a France Presse il capo della polizia di Kiev. Trasportato in pochissimo tempo in ambulanza verso l’ospedale, è morto purtroppo nel tragitto davanti agli occhi angosciati della donna che un attimo prima si è visto sparare il marito davanti agli occhi. «E' stato colpito tre volte alla schiena sulle scale del suo edificio al ritorno da un negozio», ha rilanciato un suo collega anch’esso oppositore della Russia, Osman Pashaiev. Era uno dei più importanti e conosciuti corrispondenti di guerra sul fronte russo-ucraino e non solo, Babchenko si è visto costretto a lasciare la Russia nel febbraio del 2017 dato che era stato obiettivo di diverse minacce per la propria vita e la propria famiglia. «È opinione comune che sia una buona idea che io viva fuori dal mio Paese per un po»: lo scriveva un anno fa, prima andando a Praga e poi a Kiev, dopo che il suo passato da militare russo lo poneva agli occhi del Cremlino come un “traditore della Patria”.

MOSCA: “NON COMINCIATE LE INDAGINI E GIÀ CI ACCUSANO”

Sette ore prima di essere ucciso Babchenko aveva scritto “beffardamente” su Facebook di essere stato fortunato visto che proprio il 29 maggio 2014 venne salvato dal destino: doveva trovarsi su un elicottero della Guardia Nazionale ucraina ma mancava spazio e non venne imbarcato. Ebbene, il suo servizio giornalistico venne rinviato mentre i filorussi separatisti abbatterono il mezzo facendo tutti morti a bordo: «sono fortunato, è stato come avere due compleanni». L’assoluta incredibilità della vicenda lo pone solo 7 ore dopo ucciso e freddato a colpi di arma da fuoco nel giorno del suo “secondo” compleanno: ora partiranno le indagini ma già si guarda al Cremlino come possibile mandante anche di questo omicidio “giornalistico”. Il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha però già commentato allontanando le accuse: «Un’altra tragedia è avvenuta ieri a Kiev: Arkady Babchenko è stato ucciso, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa e il primo ministro ucraino ha già accusato i servizi segreti russi, anche se le indagini non sono ancora iniziate. Ma cominceranno ora, a quanto pare», ha spiegato il capo della diplomazia di Putin intervento al summit internazionale del think thank “Primakov Readings“.

© Riproduzione Riservata.