India, 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori/ Ultime notizie: branco condannato si vendica

India, 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori: l'ennesimo episodio di violenza nel Paese. Dopo la condanna il branco si è vendicato uccidendo la minore.

04 maggio 2018 Emanuela Longo

India, 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori

L'india è ancora una volta scossa da un nuovo indicibile episodio di estrema violenza a scapito di una minorenne, violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori. La vittima, come spiega Repubblica.it, aveva 16 anni e secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa Ians sarebbe stata stuprata nello Stato di Jharkhand e poco tempo dopo uccisa in modo assurdo sotto lo sguardo della sua famiglia. L'incredibile episodio di violenza estrema si è consumato nel villaggio di Rajakendua, nel distretto di Chatra dove abitava la giovanissima vittima. Quattro uomini l'avrebbero prima sequestrata, quindi avrebbero abusato di lei. Per i suoi aguzzini è comunque giunta la condanna, seppur esigua e pari solo al pagamento di una multa per l'equivalente di appena 625 euro. A quel punto i quattro aggressori si sarebbero persino infuriati per la condanna inflitta loro dal consiglio del villaggio e si sarebbero recati a casa della famiglia della vittima. Dopo aver picchiato violentemente i genitori avrebbero bruciato vivo la 16enne sotto i loro occhi.

ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA IN INDIA

La famiglia della giovane vittima, dopo l'omicidio assurdo della 16enne, ha denunciato i quattro uomini alla stazione di polizia di Itkhori. Gli assassini hanno quasi rischiato il linciaggio dagli abitanti del paese. Quello accaduto di recente in India è l'ennesimo episodio di violenza che si registra nel Paese, dopo che solo alcune settimane fa si erano sollevate le proteste per l'ondata di violenza eccessiva. A metà aprile, erano scese in piazza a protestare migliaia di persone, ed in tanti avevano invocato attraverso vari cartelli la pena di morte. In tanti avevano manifestato contro le atrocità a scapito di donne e bambine e il governo del Bjp era stato accusato di difendere i colpevoli. La rivolta era partita dopo la storia di Asifa Bano, stuprata e uccisa lo scorso gennaio da otto uomini induisti. La vittima aveva solo 8 anni ed era stata solo una delle tante bambine uccise negli ultimi anni, durante i quali, stando a quanto denunciato dalle stesse autorità, i casi di violenze sessuali su minori sono raddoppiati.

© Riproduzione Riservata.