COREA DEL NORD/ Cambia fuso orario e Kim guarda alle riforme economiche del Vietnam

05 maggio 2018 Bruno Zampetti

Kim Jong-un (Lapresse)

COREA DEL NORD, FUSO ORARIO CAMBIATO

La Corea del Nord cambia fuso orario, adeguandosi a quello della Corea del Sud. L’Assemblea suprema del popolo ha quindi di fatto approvato una decisione che era stata annunciata da Kim Jong-un durante lo storico incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Secondo quanto riporta l’agenzia ufficiale di Pyongyang, la Kcna, “il cambiamento di ora è il primo passo concreto preso dopo il terzo storico summit fra Nord e Sud per accelerare il processo di unificazione e trasformare cose diverse e separate in un'unica cosa”. Concretamente è stata eliminata la mezz’ora di differenza che esisteva tra i due paesi, con Seul che era più avanti. Una separazione, quella oraria, che era in vigore dal 2015. Kim, durante la sua visita in Corea del Sud, aveva detto di essere piuttosto rattristato nel vedere “due orologi appesi ai muri della Casa della Pace, uno per l'ora di Seul e uno per l'ora di Pyongyang”.

COREA DEL NORD, IL MODELLO VIETNAMITA DI SVILUPPO

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la Corea del Nord starebbe puntando a uno sviluppo economico senza però inseguire il modello cinese, quanto piuttosto quello del Vietnam. Viene citato in questo senso un alto funzionario sudcoreano, secondo cui Kim, nel suo incontro con Moon, avrebbe fatto proprio riferimento ad Hanoi. Non è da escludere quindi che il leader nordcoreano nel suo annunciato incontro con Donald Trump possa mettere sul piatto la denuclearizzazione di Pyongyang e la richiesta di avere la possibilità di attrarre investimenti esteri. Proprio il Vietnam, poi, da Paese nemico degli Usa è riuscito a sviluppare relazioni positive con Washington, riuscendo nel contempo a sviluppare la propria economia pur rimanendo la sua struttura politica incentrata sul potere in mano al partito comunista. Un modello che non può non piacere a Kim, che potrebbe mantenere il potere pur sviluppando economicamente il suo Paese.

