India, selfie con un orso: l’animale lo sbrana vivo, video. Le immagini impressionanti della tragica morte di un taxista che fermatosi sul ciglio della strada ha visto l’animale…

La voglia esagerata di farsi un selfie, è costata la vita ad un indiano. Come riportato dall’agenzia Ansa, un uomo ha tentato di farsi una foto in compagnia di un orso, ma l’animale lo ha aggredito per poi sbranarlo vivo. La scena, decisamente non per tutti, è stata ripresa da alcuni passanti atterriti, che hanno appunto filmato quanto stava accadendo davanti ai loro occhi. Nessuno ha osato intervenire, anche perché, affrontare un animale che pesa svariati quintali, non è da tutti. E’ successo due giorni fa in India, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est), e il malcapitato si chiama Prabhu Bhatara, un guidatore locale di taxi.

IL VIDEO IMPRESSIONANTE

Stando alle ricostruzioni effettuate, pare che Prabhu stesse tornando da una festa di nozze a bordo di un suv con alcuni amici, quando si sarebbe fermato a fare pipì sul ciglio della strada. Proprio in quel momento passava di lì un orso, visibilmente ferito, e l’autista ha ben pensato di immortalare il momento con un selfie, nonostante gli amici glielo sconsigliassero. Appena messosi in posa con l’orso, l’animale ha sferrato il proprio attacco, che é proseguito nonostante un cane randagio che passava di lì lo ha azzannato. Il video, pubblicato su Youtube, è decisamente impressionante, e mostra la lotta impari fra l’uomo e l’orso, vinta dall’animale. L’uomo è morto sul posto, visto che quando sono arrivati i soccorsi non vi era più nulla da fare. L’orso è stato invece medicato per le ferite che aveva in precedenza, e se la caverà. Qui il video: attenzione alle immagini impressionanti, che sconsigliamo alle persone troppo sensibili.

