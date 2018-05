Russia, arrestato Alexey Navalny/ Proteste contro Putin in molte città

Russia, arrestato a Mosca Alexey Navalny che aveva indetto manifestazioni contro Putin a due giorni dal suo insediamento ufficiale per il quarto mandato

05 maggio 2018 Bruno Zampetti

Vladimir Putin (Lapresse)

RUSSIA, ARRESTATO NAVALNY OPPOSITORE DI PUTIN

In Russia una manifestazione contro Vladimir Putin si è trasformata nel teatro dell'arresto di Alexei Navalny, blogger famoso oppositore del Presidente che aveva tra l’altro indetto la mobilitazione. L’uomo è accusato di aver partecipato a un corteo non autorizzato. C’è da dire che in piazza c’erano molte altre persone, che non sono state però tutte fermate dalla polizia. Tuttavia già nei giorni scorsi Navalny su Twitter si era reso protagonista di un messaggio certo non conciliante verso le autorità. Le quali avevano avvisato la popolazione dei rischi che si possono correre nel caso di partecipazione a cortei non autorizzati. Navalny aveva però detto che c’erano più conseguenze negative restando a casa, visto che “la banda di Putin distruggerà il Paese”. Durante le ultime elezioni, Nalvalny non aveva potuto partecipare, in quanto la sua candidatura era stata respinta dalla commissione elettorale centrale per problemi con la giustizia.

RUSSIA, LE MANIFESTAZIONI CONTRO IL PRESIDENTE

Oltre a Navalny ci sono state altre persone tratte in arresto. A Krasnoyarsk sono almeno 15 i fermati. Le manifestazioni sotto lo slogan "Non è il nostro zar", riferito a Putin, si stanno tenendo a due giorni dall'insediamento ufficiale del Presidente al Cremlino per il suo quarto mandato. A Mosca, Navalny aveva chiesto di svolgere un corteo nel centralissimo viale Tverskaia. Le autorità avevano respinto la richiesta proponendo di organizzare la manifestazione in periferia. Ma l’oppositore ha deciso di sfilare lo stesso laddove gli era stato vietato. Putin intanto si prepara ai mondiali di calcio in Russia e insieme al numero uno della Fifa, Gianni Infantino, ha ricevuto a Sochi la Id-Fan, ovvero una tessera del tifoso speciale per gli stranieri che evita l’obbligo del visto in Russia valida dal 4 giugno al 25 luglio. Infantino nell’occasione ha ringraziato Putin e ha detto che la Russia è assolutamente pronta a ospitare la Coppa del Mondo.

