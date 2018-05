SIRIA, RAID ASSAD SU IDLIB/ Ultime notizie, morti e feriti civili: insorti, "sono stati i russi"

Siria, raid Assad su Idlib: ultime notizie, morti e feriti civili, tra cui anche donne e bambini. Gli insorti sostengono che a bombardare siano stati i russi. E intanto gli Usa...

Guerra in Siria (foto da Lapresse)

Se qualcuno pensava che il bombardamento a guida Usa-Francia-Gb sui siti chimici presenti in Siria avrebbe posto fine alle ostilità che vanno avanti da anni nella regione evidentemente si sbagliava di grosso. Bashar al Assad è ancora il plenipotenziario del Paese e non ha alcuna intenzione di allentare la morsa sui ribelli che continuano a combattere contro il suo regime. In questo senso le ultime notizie provenienti dalla Siria parlano di un bombardamento andato in scena la notte scorsa sulla provincia nord-occidentale di Idlib. Il bilancio, stando a quanto riferisce il servizio di difesa civile dei Caschi bianchi, sarebbe di 6 morti e 12 feriti tra gli insorti che controllano la zona, tra cui anche diverse donne e bambini. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, non è possibile verificare la notizia attraverso fonti indipendenti ma gli insorti attribuiscono la matrice dell'azione ai caccia russi, che avrebbero condotto il raid dopo essere decollati dalla base di Hmeimim, nella provincia di Latakia.

IDLIB E GLI USA

Potrebbe non essere stata una scelta casuale quella da pare del regime di Bashar al Assad di condurre un raid mirato sulla provincia di Idlib. Quest'area, infatti, per il momento sfugge al controllo delle forze governative ed è in mano a miliziani riconducibili ad al-Qaeda e ai ribelli. Ecco perché secondo diversi analisti sarebbe proprio Idlib il prossimo obiettivo delle sortite del regime, che nelle ultime settimane ha riconquistato diverse porzioni di territorio nei pressi di Damasco, compresa la Ghouta orientale. Ma se la Russia è davvero sempre più coinvolta nella partita siriana, arrivano segnali opposti sulla posizione americana. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, la Difesa civile siriana, organizzazione umanitaria cui fanno capo i Caschi bianchi, ha annunciato che dagli Usa potrebbe arrivare uno stop ai finanziamenti. Raed Saleh, leader del gruppo, ha spiegato:"Non ci è stato comunicato formalmente alcun blocco ai finanziamenti, ma siamo stati informati di un congelamento ad alcuni dei progetti in Medioriente delle organizzazioni americane".

