Usa, Donald Trump/ Video, “Armare e addestrare gli insegnanti per evitare le stragi nelle scuole”

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti

Torna a parlare alla Nra, la National Rifle Association, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dinanzi alla lobby delle armi, l’uomo più potente al mondo ribadisce i concetti già sottolineati tempo addietro, confermando la volontà di voler dotare di armi gli insegnanti, evitando così il ripetersi delle ormai troppo frequenti stragi nelle scuole. «Tutti noi vogliamo scuole più sicure – le parole di Donald Trump, continuamente applaudito alla NRA - insegnanti perfettamente addestrati dovrebbero portare armi nascoste perché se sapranno che ci sono armi all'interno i killer non entreranno». Quindi The Trump lancia la provocazione: mettere fuori legge le armi? «Dovremmo mettere fuori legge tutti i camion, tutti i furgoni, che sono le nuove armi dei terroristi».

“FUORI LEGGE LE ARMI? ALLORA ANCHE I CAMION”

Donald Trump parla per la terza volta nella sua carriera da candidato/presidente davanti alla lobby delle arme Usa, che considera dei “patrioti”, e gli stessi lo hanno sempre considerato un grande alleato, come non potrebbe essere altrimenti. Basti pensare che nell’autunno del 2016, la NRA realizzò degli spot televisivi in favore dell’attuale presidente americano, negli stati di Pennsylvania, North Carolina e Ohio, e Trump vinse le elezioni in tutti e tre. Alla convention di Dallas, Trump ha invitato anche i suoi “alleati” a votare in massa per lui durante le elezioni di metà mandato, in programma il prossimo novembre: «Siete usciti tutti. Siete usciti tutti e avete votato». Sicuramente un intervento che farà piacere ai lobbysti delle armi, un po’ meno ai molti attivisti che si stanno battendo negli ultimi mesi contro la “demilitarizzazione” dei civili del Nord America. Qui il video con una parte dell’intervento di Trump

