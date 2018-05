Corea del Nord/ “Gli Usa ostacolano la nostra distensione con il Sud”. Già finito il periodo di pace?

Tornano tesi i rapporti fra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. A far “scattare” i nordcoreani, sarebbero alcune affermazioni giunte da Washington nelle ultime ore, secondo cui le sanzioni e la pressione politica americana, sarebbero gli unici motivi che avrebbero spinto Pyongyang a tendere la mano al Sud e ai nemici occidentali. Ad affermarlo è un portavoce del ministero degli Esteri, che viene citato dall’agenzia di Stato della Nord Corea, e che definisce tali dichiarazioni un tentativo pericoloso di minare i rapporti di distensione che si erano creati negli scorsi giorni fra le due Coree, dopo lo storico incontro fra Kim Jong-un e Moon Jae-in: «Gli Stati Uniti – affermano - stanno deliberatamente provocando la Corea del Nord proprio mentre la situazione della penisola coreana sta andando verso la pace e la riconciliazione».

ATTESA PER L’INCONTRO TRUMP-KIM

Durante il summit fra i due leader coreani, si erano intavolati discorsi di pace legati alla denuclearizzazione e al disarmo, che erano stati accolti in maniera molto positiva dal mondo intero, ed in particolare dagli Stati Uniti, gli storici nemici di Kim. Il dittatore della Nord Corea ha quindi concretamente mostrato il suo avvicinamento ai vicini del Sud, allineando il fuso orario della propria nazione a quello dei dirimpettai, confermando le parole con i fatti. A questo punto si attende l’incontro fra i due rivali, Kim da una parte, e Donald Trump dall’altra, che si terrà molto probabilmente all’inizio del prossimo mese, anche se ancora non si è stabilito quando e soprattutto dove. Prima, però, il vis-a-vis fra il presidente Usa e la controparte della Corea del Sud, in programma il prossimo 22 maggio a Washington.

