Iran, Hassan Rouhani/ “Se USA lasciano accordo nucleare se ne pentiranno”. La minaccia del presidente

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - LaPresse

Alza la voce l’Iran e si fa sentire con il suo presidente Hassan Rouhani. Nelle ultime ore il leader del paese del Medio Oriente è uscito allo scoperto, ed ha mandato un messaggio di velate minacce agli Stati Uniti: «Se gli USA decideranno di porre fine all'accordo nucleare se ne pentiranno». Da Teheran si riferiscono ovviamente al famoso patto sul nucleare firmato, non senza fatica, nel 2015, dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Donald Trump è però convinto che quell’accordo sia troppo blando per gli iraniani, sottolineando inoltre il fatto che grazie a quell’intesa, Teheran abbia ottenuto 100 milioni di dollari, investiti in terrorismo e armamenti vari.

“POSSIAMO RESISTERE AD OGNI DECISIONE DI TRUMP”

L’uomo più potente al mondo non sembra affatto pronto a fare un passo indietro, e dopo il “no”ribadito alla cancelleria tedesca Angela Merkel, ha sottolineato la propria linea di pensiero anche durante un recente colloquio telefonico avvenuto con Theresa May, la premier britannica: «Ribadisco il mio impegno a garantire che l'Iran non possieda mai armi atomiche». Durante un messaggio in diretta tv, rivolto alla nazione, Hassan Rouhani ha quindi sottolineato: «Abbiamo piani per resistere a qualsiasi decisione di Trump sull'accordo nucleare, se gli Stati Uniti lasciano l'accordo sul nucleare, vedrete molto presto che se ne pentiranno come mai prima nella storia». Ora si attende la replica del presidente americano, che siamo certi, risponderà per le rime.

