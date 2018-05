Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark/ 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno

Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark: 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno ad oggi, numeri davvero preoccupanti. New York superata per crimini

Londra, il luogo dell'assassinio - Google Street

Un nuovo omicidio a Londra. Nelle scorse ore è stato ammazzato un ragazzo di appena 17 anni nel quartiere di Southwark, nella zona centrale della capitale britannica. La polizia, dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava la sparatoria nel quartiere, è subito intervenuta, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, che non è ancora stato identificato, è stato rivenuto esamine a terra, e anche i soccorsi, giunti sul luogo del delitto tempestivamente, non sono riusciti a rianimare lo stesso, morto ancora prima dell’arrivo dei medici. La sparatoria sarebbe avvenuta precisamente a Cooks Road, e la segnalazione alle forze dell’ordine è giunta alle ore 18:05 locali. Il ragazzo, ritrovato a Warham Street, è stato dichiarato morto alle ore 18:56.

ALLA RICERCA DELL’ASSASSINO

La polizia sta effettuando le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto, e trovare il colpevole, ed ha diramato un appello rivolto a chiunque abbia visto qualcosa. Come succede spesso in questi casi, però, è molto raro trovare dei testimoni, visto che la gente teme ritorsioni. La morte del ragazzo di 17 anni è solo l’ultima di una scia di sangue in quel di Londra da inizio anno ad oggi. Si calcola infatti che più di 60 persone siano morte ammazzate dal primo gennaio, un numero decisamente alto, per una media di 15 assassini a mese. Complice questi numeri preoccupanti, Londra ha superato per la prima volta New York per quanto riguarda il numero di uccisioni in strada.

