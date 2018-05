Belgio, multato perché viaggiava a 696 km/h / “Ma ho solo un'Opel Astra”, e la foto diventa virale

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

L'autovelox lo ha immortalato a a 696 km/h in un tratto di strada dove il limite è di soli 50 km/h, e l'anomalia è diventata subito virale. Protagonista di questa incredibile vicenda è un automobilista belga, che avrebbe ricevuto una multa da parte della polizia. Il verbale risale al 2010, stando alla foto che è stata pubblicata su Facebook prima di essere condivisa in tutto il mondo. Nonostante il fatto sia accaduto otto anni fa, la foto ha fatto capolino solo ora tra le colonne dei siti web e dei giornali belga e francesi, che ne stanno parlando appunto in questi giorni. La notizia è stata tirata fuori da La Provence, secondo cui il multato sarebbe corso subito alle autorità competenti per chiedere informazioni, spiegando di non aver mai raggiunto quella velocità per un motivo molto semplice: «Ho una Opel Astra». Le forze dell'ordine gli avrebbero allora spiegato che nella compilazione di quella lettera era stato fatto un evidente (e clamoroso) errore di battitura.

Chi nella sua vita ha ricevuto almeno una volta una multa può capire la sensazione di smarrimento e rabbia che si prova. Nessuno, però, forse può capire cosa ha provato un automobilista belga quando ha ricevuto un verbale dal Comando della Polizia Municipale di Quiévrain che lo puniva per il superamento del limite di velocità, attestato che l'autovelox aveva rilevato che aveva percorso quel tratto di strada a 696 km/h. È accaduto ad un 30enne che ha faticato a capacitarsi di quanto accaduto. «Com'è possibile? Ho solo una Opel Astra». La situazione si è poi risolta: un semplice errore di battitura. Nessun errore però nella decisione di comminare la multa all'automobilista: la velocità rivelata era di 69,6 km/h. La multa è rimasta, seppur con un importo notevolmente minore, visto che anche con la velocità corretta aveva superato il limite di quasi 20 km/h. Non è comunque la prima volta che accade qualcosa del genere: sempre in Belgio, anni fa, un automobilista aveva ricevuto addirittura una sanzione per aver viaggiato a 1.300 chilometri orari.

