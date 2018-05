Donald e Melania Trump separati in casa?/ Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti: e Ivanka...

Donald e Melania Trump separati in casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la first lady non sopporta più Ivanka...

Donald e Melania Trump (LaPresse)

Donald e Melania Trump separati in casa? Lo scenario mondiale non è l’unico pensiero che passa per la testa del presidente degli Stati Uniti d’America, alle prese con l’accordo iraniano e l’asse con la Corea del Nord. Secondo quanto riporta la stampa americana infatti la coppia presidenziale è ai ferri corti: il Washington Post non ha dubbi: non è un periodo roseo per Donald Trump e la moglie Melania Knavs. I due, sottolinea il quotidiano americano, non dormono e non mangiano insieme, e anche il tempo libero lo passano in autonomia. Dunque, una coppia che sta insieme soltano nel corso delle occasioni ufficiali. Ed emergono particolari che lasciano presagire un momento di freddezza sulla coppia più ricercata degli USA: Donald e Melania dormono in due ali diverse della Casa Bianca, sveglia alle 5,30 per il tycoon e sguardo alla televisione, mentre l’ex modella si sveglia più tardi e si dedica al figlio Barron.

DONALD E MELANIA TRUMP SEPARATI IN CASA?

“Passano pochissimo tempo insieme”, la rivelazione di un amico di Donald Trump al Washington Post, a confermare le indiscrezioni sulla situazione della coppia. Un momento complicato evidenziato anche dalla vita familiare condotta in vacanza, a Mar-a-Lago: il presidente che si dedica al gol e agli incontri politici, la moglie sta lontana dai riflettori. Come riportato dal Corriere della Sera, la portavoce di Melania Trump ha messo a tacere le indiscrezioni spiegando: “Melania è contrata sul fare la mamma, la moglie e la first lady: il resto sono chiacchiere. La famiglia passa la maggior parte delle serate insieme”. Anche se il quotidiano americano sottolinea un altro particolare: la freddezza dei rapporti tra la stessa Melania Trump e Ivanka, che ha assunto un ruolo di rilievo nell’amministrazione di Donald Trump, via via sempre più sfumato nel corso del tempo. Anche in questo caso Stephanie Grisham ha smentito la notizia…

