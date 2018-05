MOLESTIE SESSUALI, SI DIMETTE IL PROCURATORE ERIC SCHNEIDERMANN / Fu lui ad accusare Harvey Weinstein

Molestie sessuali, si dimette il procuratore Eric Schneiderman, uno dei principali accusatori di Harvey Weinstein: le accuse di molestie da quattro sue amanti.

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Harvey Weinstein

Un nuovo capitolo si aggiunge allo scandalo molestie sessuali, balzato alle cronache negli Stati Uniti lo scorso autunno in seguito alle denunce contro Harvey Weinstein. Eric Schneiderman, il procuratore di New York che aveva avviato un'azione legale contro il produttore di Hollywood e che aveva anche sposato la causa di #MeToo, si è dimesso dal suo incarico in seguito alle accuse di quattro donne. Queste ultime, con le quali in passato aveva instaurato una relazione sentimentale, hanno parlato di maltrattamenti e violenze fisiche sulle colonne del tabloid New Yorker. Secondo quando da loro ammesso, Schneiderman le avrebbe strette al colto durante i loro rapporti, arrivando a colpirle ripetutamente fino a causare ferite al volto alle stesse amanti. Una tesi confermata anche da una avvocatessa, con la quale il procuratore di New York avrebbe avuto un rapporto sentimentale poi naufragato.

MOLESTIE SESSUALI: LA SMENTITA DI ERIC SCHNEIDERMAN

Il democratico Eric Schneiderman, alleato del governatore di New York Andrew Cuomo e antagonista di Donald Trump, è stato accusato di molestie sessuali da quattro donne, che hanno raccontato diversi dettagli dei rapporti avuti durante le loro relazioni sentimentali. Il procuratore ha negato senza esitazione ogni abuso, precisando che quanto accaduto è stato consensuale e che si è trattato di giochi erotici avvenuti tra due amanti: "Nella privacy di alcune relazioni intime mi sono trovato coinvolto in alcuni giochi di ruolo e altre attività sessuali consensuali. Non ho aggredito nessuno e non sono mai stato coinvolto in sesso non consensuale, una linea che non oltrepasserei mai". Parole che non sono bastate per cancellare il polverone nato dalle dichiarazioni delle quattro accusatrici. Per questo Schneidermann, pressato anche dallo stesso governatore Cuomo e di altri politici, ha deciso di dare le dimissioni dal suo incarico in attesa che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.

