Putin ha una nuova limousine tutta russa: addio alla Mercedes/ Foto: ecco la Nami Kortezh, 6 anni di sviluppo

La nuova limousine di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin, ha una nuova limousine, tutta di fabbricazione nazionale. Dopo anni in cui il leader dell’est Europa ha utilizzato la Mercedes Classe S, mezzo di trasporto molto in voga fra i vari capi di stato, Putin ha optato per un’auto completamente realizzata in Russia. Del resto, era diverso tempo che lo stesso presidente spingesse per un mezzo nazionale, ovvero, dal 2000, da quando cioè si è insediato al Cremlino. Alla fine ce l’ha fatta, e dopo essere stata sviluppata a partire dal 2012, è stata mostrata per la prima volta nelle scorse ore. La particolarità di questa auto è che viene prodotto non da un’azienda automobilista, bensì da un istituto di ricerca russo, noto con il nome di NAMI, che la distribuisce in collaborazione con la Sollers.

L’EREDE DELLE ZIL

La super ammiraglia in questione rientra in un gruppo di auto chiamate Kortezh, di cui faranno parte in un futuro prossimo anche una berlina, un minivan e un fuoristrada. La Nami ha trasportato Putin, come scrive La Repubblica, per la prima volta nella giornata di ieri, un breve tragitto che va dall’ufficio dello stesso presidente, alla sala del Cremlino, in occasione dell’inaugurazione del nuovo mandato. Con l’introduzione di questa nuova auto, prosegue di fatto la tradizione delle Zil, famosa auto utilizzata fino agli anni ’90 dai leader sovietici e comunisti, e rappresentanti di fatto quel periodo storico, essendo molto spigolose, con pochi fronzoli, e decisamente essenziali. Come spiegato dal ministro del commercio, Denis Manturov, a breve anche tutti i funzionari statali dovrebbero essere dotati della Kortezh, abbandonando definitivamente le Mercedes.

