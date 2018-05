Xi Jinping-Kim Jong-Un, incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea: “nucleare inutile senza minacce Usa”

Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"

08 maggio 2018 Niccolò Magnani

Incontro tra Kim e Xi Jinping (LaPresse)

Incontro a sorpresa e vertice cordiale tra i due leader di Cina e Corea del Nord, pochi giorni dopo lo storico meeting di pace tra le due Coree che anticipa il possibile e storico accordo tra Trump e Kim Jong-un di metà giugno: un summit a Dalian che non era previsto negli scorsi giorni ha visto di fronte il Presidente cinese Xi Jinping e il dittatore nordcoreano Kim, sorridenti e disponibili a portare avanti il processo di pace con la Sud Corea e gli stessi alleati di Seul degli Stati Uniti. Stando a quanto riportato dalle agenzie di Nuova Cina, i due hanno condiviso i passi che in questo 2018 stanno portando al possibile ridimensionamento dell’attività nucleare di Pyongyang: quasi assurdo, pensando che solo un anno fa i venti di una “terza guerra mondiale” parevano davvero molto vicini. «Nel momento in cui cadono attività 'ostili' e minacce alla sicurezza non c'è ragione per la Corea del Nord di essere uno 'Stato nucleare», spiega Kim Jong-un davanti all’omologo cinese. Il dittatore della Corea del Nord ha auspicato che i rapporti con gli Usa costruiscano la reciproca fiducia col dialogo, «con le parti che prendono misure regolari e sincronizzate in modo responsabile verso "la risoluzione politica ed eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola».

LA SVOLTA “PACIFISTA” DI KIM

Si sono raccontati le ultime mosse politiche e strategiche oltre che, ovviamente in segreto, hanno fatto il punto sugli scambi economici e i sostegni che Pechino da anni pone a Pyongyang, tra i partner storici legati non solo dalla comune ideologia comunista. Xi pare abbia apprezzato la mossa di Kim nel muoversi dal «byungjin' (lo sviluppo congiunto di nucleare ed economia) dando la priorità della costruzione economica e al percorso di denuclearizzazione attraverso il dialogo e le consultazioni tra Pyognyang e Washington», spiega ancora la Nuova Cina dopo il vertice Cina-Corea del Nord di questa giornata. Tutto va fatto e seguito «verso la realizzazione della pace di lungo termine e della stabilità regionale», spiega il premier cinese. Una svolta pacifica quella di Kim che non convince tutti negli States e in Sud Corea ma che per ora vede il dittatore asiatico più vicino e “ammorbidito” alle proposte occidentali di quanto invece visto anche solo un anno fa. Tutto (se non la maggiorparte) ovviamente passerà da quel vertice con Trump di metà giugno (Singapore forse il luogo scelto come “neutrale”), ma nel frattempo la comunità internazionale saluta la nuova “fase” del leader di Pyongyang (che attenzione, resta e rimane un dittatore che non lascia libertà ai propri cittadini, ndr) e spera in un ammorbidimento nella corsa al nucleare dopo i prossimi importanti incontri.

© Riproduzione Riservata.