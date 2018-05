118 non le crede: muore 22enne/ Francia, Naomi Musenga deceduta per emorragia interna "tutti dobbiamo morire"

Francia, 118 non le crede: muore 22enne. La tragica fine di Naomi Musenga, giovane mamma deceduta per una grave emorragia interna con l'operatore che ha rifiutato di inviare un'ambulanza

Naomi Musenga (Facebook)

Francia, 118 non le crede: muore 22enne. Polemiche e critiche durissime per la tragica scomparsa di Naomi Musenga, giovane mamma di Strasburgo: la ragazza aveva chiamato il servizio 118 per chiedere soccorso ma l’operatore si è rifiutato di inviare una ambulanza, sbeffeggiandola. La ventiduenne è morta per una grave emorragia interna e la vicenda sta trovando grande spazio presso l’opinione pubblica: a far montare le polemiche è stata la diffusione della registrazione dell’addetta al pronto soccorso. La vicenda risale allo scorso 29 dicembre 2017, con Naomi Musenga che aveva contattato il 118 dicendo: “Aiuto signora, sto malissimo: sto per morire”. L’operatrice però, anziché inviare un’ambulanza per l’immediato soccorso della giovane, le consiglia di chiamare il medico di guardia dicendole con ironia: “Sì, sì: prima o poi, un giorno, lei morirà come tutti gli altri”. Ma non solo, come sottolineato da l’Ansa: la donna ha iniziato a ridere e scherzare con una collega. Dopo qualche ora i medici sono arrivati nell’abitazione della giovane mamma, ancora soggetta ma colpita da numerosi arresti cardiaci. Diagnosi? Il cedimento multiviscerale per choc emorragico.

FRANCIA, 118 NON LE CREDE: MUORE NOEMI MUSENGA

La tragica scomparsa di Noemi Musenga ha avuto fin da subito grande risalto sulla stampa transalpina, grazie soprattutto alla battaglia portata avanti dalla famiglia della giovane ventiduenne. Il portale Heb’dì ha pubblicato lo scorso 27 aprile 2018 il materiale della vicenda, riuscendo ad ottenere anche la registrazione dello scambio telefonico tra l’operatrice telefonica e la vittima. Intervenuta a France Blue, la madre della ragazza Bablyne Musenga ha commentato: “Sono colpita, sbalordita e scioccata”.La famiglia è in contatto con il procuratore di Strasburgo per scoprire le vere cause della morte della giovane e per sapere se, con il repentino intervento del 188, la ragazza si sarebbe potuta salvare. L’operato del funzionario del 118 è finito nel mirino della critica e dei colleghi, con il medico d’urgenza Patrick Pelloux che ai microfoni di France Info ha seccamente commentato: “Non è una vicenda perdonabile: la sua maniera di rispondere a Naomi non è comprensibile”.

