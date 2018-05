Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario/ Incubo crisi del 2001: necessari 30 miliardi di dollari

Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: peso ai minimi per Buenos Aires, il presidente ha domandato 30 miliardi di dollari al FMI per scongiurare una crisi come quella del 2001

Mauricio Macri (LaPresse)

Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: difficoltà economiche per Buenos Aires e lo spettro della crisi economica del 2001 scatena il panico. Come sottolineato da Il Sole 24 ore, il presidente argentino Mauricio Macri sta discutendo con l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) per ricevere una nuova linea di credito: cifra totale di 30 miliardi di dollari. Dalla Casa Rosada, in numero uno del Paese sudamericano ha commentato: “Oggi iniziamo a lavoare per garantire un sostegno maggiore all’Argentina, così da evitare una crisi e affrontare il nuovo scenario internazionale. La precedente amministrazione è finita nel mirino del presidente, accusata di “demagogia e bugie”. Continua poi Mauricio Macri: “Oggi l’Argentina è una delle nazioni che più dipende da finanziamenti esterni, conseguenza dell’enorme spesa pubblica che abbiamo ereditato”. Per uscire dalla difficile situazione attuale, dunque, l’unico cammino possibile è quello di stabilire un nuovo contatto con il Fondo Monetario Internazionale.

ARGENTINA, CHIESTI 30 MILIARDI DI DOLLARI AL FONDO MONETARIO

"Do il benvenuto alle parole odierne del presidente Macri e sono impaziente di continuare la nostra partnership con l’Argentina. Le discussioni sono iniziate su come possiamo lavorare insieme per rafforzare l’economia argentina", questo il commento del direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde riportato da Il Sole 24 Ore. Accolta la richiesta dell’Argentina di discutere una nuova linea di credito così da contrastare il calo su nuovi minimi del peso. Il tutto necessario nonostante i tre rialzi dei tassi effettuati nell’arco di sette giorni dalla banca centrale di Buenos Aires. “Lavoriamo con macri per rafforzare l’economia”, ha sottolineato il Fondo Monetario Internazionale, con la valuta dell’Argentina che è arrivata a perdere oltre il 5 per cento: un dollaro americano ne acquistava 23,08 unità, con il declino degli ultimi otto giorni di scambi che è arrivato addirittura al 12 per cento.

