Donald Trump fuori dall’accordo con l’Iran: bruciata la bandiera USA/ Lunedì il vertice europeo

Nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda

09 maggio 2018 - agg. 09 maggio 2018, 11.00 Carmine Massimo Balsamo

Deputati Iran bruciano bandiere Usa

Si terrà nella giornata di lunedì prossimo, 14 maggio, un vertice europeo per cercare di preservare l’accordo nucleare con l’Iran dopo l’uscita di scena degli Stati Uniti, ufficializzata ieri dal presidente Donald Trump. Come riporta Rai News, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna, incontreranno i vertici iraniani, come annunciato dal capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian: «Ci riuniremo con i miei colleghi britannico e tedesco lunedì prossimo - le parole rilasciate ai microfoni di Rtl - insieme anche ai rappresentanti iraniani, per considerare l'intera situazione». Nel frattempo sono piovute critiche nei confronti della mossa statunitense, a cominciare dal Premier Gentiloni, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere: «Accordo con l'Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Italia con gli alleati europei per confermare gli impegni presi». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BRUCIATA BANDIERA USA

Nucleare Iran, no di Trump all'accordo: clima di altissima tensione dopo la decisione di Donald Trump di chiamare fuori l’America dall’accordo sul nucleare iraniano. Le principali potenze europee si sono dette preoccupate dalla scelta del tycoon e non è mancata una prima dura presa di posizione di Teheran. Ma non solo: come sottolinea l’Ansa, alcuni deputati iraniani in aula hanno dato fuoco a delle bandiere di carta degli States. Un episodio che alimenta lo scontro, con i parlamentari che hanno urlato a grande voce “morte all’America”, canto usato in diverse occasioni a parte dalla rivoluzione islamica del 1979. Oltre alla bandiera a stelle e strisce, i deputati hanno dato fuoco ad un pezzo di carta che rappresentava l’accordo sul nucleare dal quale il numero uno statunitense ha deciso di uscire. “Si tratta di bullismo”, il commento del presidente del parlamento iraniano Ali Larijani, sottolineanco che gli Usa riceveranno dall’ira una risposta “che rimpiangeranno”. Clicca qui per vedere il video.

NUCLEARE IRAN, NO DI TRUMP ALL'ACCORDO

Ali Larijani ha parlato anche del ruolo delle altre potenze mondiali: “L’Unione Europea e gli altri partner dell’accordo nucleare ora sono responsabili di salvare l’accordo: questa è una finestra attraverso la quale l’UE può dimostrare se ha peso necessario per risolvere problemi internazionali o meno”. Il caos è scoppiato ieri, verso le ore 20.00 italiane: Donald Trump ha ufficializzato l’uscita degli Usa dall’accordo, sottolineando che il regime iraniano “finanzia il terrore” e minacciando la reintroduzione di nuove sanzioni. “L’accordo serve solo alla sopravvivenza del regime a cui permette ancora di arricchire uranio”, le parole del tycoon americano riportate dall’Ansa. Fox News ha rivelato che le sanzioni nei confronti dell’Iran entreranno in vigore tra novanta giorni, con gli Usa che saranno ufficialmente fuori dall’accordo a partire da quella data. Poche ore fa, inoltre, è giunta la replica del presidente iraniano Hassan Rohani: “Gli Usa non hanno mai rispettato l’intesa”, aggiungendo che Teheran continuerà ad andare avanti sull’intesa con gli altri firmatari.

