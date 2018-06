Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un/ Ultime notizie, "Ci vediamo il 12 giugno a Singapore"

Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno", si terrà a Singapore l'atteso vertice tra i leader di Usa e Pyongyang. Le ultime notizie

Donald Trump (LaPresse)

Donald Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno". Nuova svolta sull’atteso vertice di Singapore tra i leader di Usa e Corea del Nord: appena una settimana fa il tycoon americano aveva annunciato la fumata nera per il summit con il dittatore di Pyongyang, ritenendo “inappropriato un incontro in questo momento”, in particolare per “l’aperta ostilità evidenziata nelle ultime dichiarazioni”. A rimescolare le carte, lunedì 28 giugno 2018, il presidente della Corea del Sud: Moon ha infatti tenuto a sorpresa il secondo incontro consecutivo con Kim Jong-Un e l’amministrazione americana ha colto la palla al balzo per cercare di riaprire il tavolo per la pace. La diplomazia ha messo il turbo per organizzare e tenere fede al summit programmato per il 12 giugno 2018 a Singapore: Joe Hagin, vice capo dello staff della Casa Bianca, ha pianificato la logistica del summit e l’agenda, oltre che la sicurezza del presidente. E il vertice si terrà…

DONALD TRUMP INCONTRO KIM JONG-UN

“Credo davvero che la Corea del Nord abbia un potenziale brillante. Kim è d’accordo con me su questo, succederà”, aveva confidato Donald Trump qualche giorno fa e pochi minuti fa sono giunte importanti conferme. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, nonostante il dietrofront degli ultimi giorni, Donald Trump ha confermato che il prossimo 12 giugno 2018 incontrerà Kim Jong-Un a Singapore. L’annuncio è arrivato dopo l’incotnro alla Casa Bianca con Kim Yong Chol, braccio destro del numero uno nordcoreano. “I colloqui tra Stati Uniti e Corea del Nord saranno un percorso, un percorso che alla fine avrà successo”, il commento soddisfatto del presidente americano, che ha sottolineato di avere l’obiettivo “un giorno di poter togliere le sanzioni a Pyongyang”, con la Corea del Nord che ha ribadito l’intenzione di denuclearizzare. Trump ha inoltre definito “molto bella e interessante” la lettera di Kim portatagli dalla delegazione giunta a Washington.

