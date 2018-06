Passeggero puzza troppo, aereo atterra d'emergenza / Il cattivo odore provoca malori a bordo e il capitano...

Passeggero puzza, aereo atterra d'emergenza: il cattivo odore provoca malori tra i passeggeri e il capitano è costretto a atterrare sulla tratta che portava dalle Canarie ad Amsterdam.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Passeggero puzza, aereo atterra d'emergenza

Il passeggero belga Piet van Haut è il testimone di quanto accaduto sul volo Transavia HV5666 e ha parlato come riportato da Il Giornale nella sua versione online: "L'odore all'interno dell'aereo era insopportabile. Era come se il passeggero non si fosse lavato per diverse settimane. Diversi passeggeri si sono ammalati e hanno dovuto vomitare". Una storia piuttosto particolare che descrive nei dettagli Arlive.net. Il capitano è dovuto intervenire e ha predisposto l'aeroplano a un atterraggio d'emergenza nei pressi di Faro, in Portogallo, cambiando addirittura rotta. Il passeggero è stato quindi allontanato e non sappiamo cosa accadrà ora. E' una storia che sicuramente ha dell'incredibile e lascia senza parole, ma che non appartiene alla categoria delle fake news come qualcuno potrebbe pensare.

SULLA TRATTA DALLE CANARIE AD AMSTERDAM

Sulla tratta tra le Canarie e Amsterdam è accaduto qualcosa che ha dell'incredibile, infatti un aereo è stato costretto all'atterraggio d'emergenza perché un passeggero puzzava troppo e questo aveva causato il malore tra diversi dei passeggeri. Il volo era un Transavia HV5666 e l'uomo era stato segnalato da diversi passeggeri ai membri dell'equipaggio. Questo è stato spostato poi in bagno in modo che nessuno si potesse più lamentare, una scelta un po' particolare che lo metteva in una sorta di quarantena. Pare infatti che molte persone siano state addirittura colpite da conati di vomito, in uno stato di malessere generale che ha costretto a intervenire addirittura il capitano dell'aereo pronto a prendere una decisione piuttosto insolita e particolare cioè quella di un atterraggio d'emergenza per evitare che si potessero sommare altri problemi lungo il tragitto.

© Riproduzione Riservata.