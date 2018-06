Spagna: per Rajoy caduta imminente/ Dopo 7 anni, Premier costretto a lasciare il suo incarico: pronto Sanchez

E’ imminente la caduta del Premier spagnolo Mariano Rajoy. A meno di colpi di scena dell’ultima ora, il conservatore dovrà lasciare il proprio incarico dopo 7 anni, per fare spazio a Pedro Sanchez. Il leader socialista, riprendendo il dibattito questo mattina sulla sfiducia nei confronti dell’attuale Primo Ministro, ha spiegato fiducioso: «Si apre una pagina nuova – quanto si legge sull’agenzia Ansa - nella storia del nostro Paese». Quanto sta accadendo presso i vicini spagnoli non ha precedenti, con il Premier costretto ad abdicare a seguito di un blitz parlamentare, sostituito dal capo dell’opposizione. Il colpo di grazia a Rajoy l’ha dato ieri il partito nazionalista basco Pnv, che con i suoi 5 voti ha votato la sfiducia, favorendo quindi l’ascesa di Pedro el Guapo (Pedro il Bello), così come viene soprannominato il leader socialista.

LUNEDI’ SANCHEZ PREMIER?

La mozione di sfiducia presentata da Sanchez dovrebbe oggi raggiungere i famosi 176 voti su 350 al congresso, quanto basta per destituire il 63enne Premier. L’unica mossa che eviterebbe al 46enne leader del Psoe di divenire il nuovo Primo Ministro spagnolo, sarebbero le dimissioni dello stesso Rajoy, che bloccherebbero la sfiducia e di conseguenza la nomina automatica di Sanchez. Peccato però che l’attuale Premier non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro. Pedro il Bello, oltre agli 85 deputati del suo Psoe, si trova fiancheggiato dai 71 di Podemos, dai 17 separatisti catalani, dai 2 baschi di Bildu, e infine, come detto sopra, dai 5 del Pnv. 180 posti su 350, anche se la coalizione sembrerebbe impossibile da governare, visti i diversi orientamenti politici racchiusi al suo interno. Sanchez però intende ispirarsi al modello portoghese, dove il premier socialista Costa sta governando in minoranza ma con l’appoggio della sinistra radicale. L’investitura dovrebbe arrivare lunedì, vedremo quanto durerà questo nuovo governo.

