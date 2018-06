Al Jazeera, Arabia Saudita pronta a guerra contro il Qatar/ Nel mirino il sistema missilistico di difesa S-400

Al Jazeera, Arabia Saudita pronta a guerra contro il Qatar. Nel mirino il sistema missilistico di difesa S-400 che i qatarioti starebbero acquistando dagli amici russi dopo un patto

Rischio guerra fra l'Arabia Saudita e il Qatar - LaPresse

Tensione nel Golfo Persico. Stando alle rivelazioni fornite dalla televisione araba Al Jazeer, l’Arabia Saudita sarebbe pronta a dichiarare guerra al Qatar. Oggetto del contendere, il sistema missilistico di difesa aerea S-400 di fabbricazione russa, che i qatarioti vorrebbero acquistare. Salman bin Abdulaziz Al Saud, re saudita, si è detto molto preoccupato dalle negoziazioni degli ultimi tempi fra la Russia e il Qatar: «In questa situazione – le parole del numero uno dell’Arabia Saudita riportate in una lettera diretta al presidente francese, Emmanuel Macron, pubblicata poi dal quotidiano Le Monde - il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa, inclusa l'azione militare».

UN’ESCALATION CONTINUA

Un’escalation iniziata il 5 giugno del 2017, praticamente un anno fa, quando l’Arabia Saudita insieme a Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), hanno imposto un blocco commerciale e diplomatico al Qatar, con accuse di terrorismo nei suoi confronti, accuse che Doha ha rimandato sempre al mittente. Nell’autunno dello scorso anno, e precisamente dall’ottobre del 2017, la Russia e il Qatar hanno quindi siglato un accordo sulla cooperazione militare e tecnica, patto avvenuto sotto la supervisione del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, approdato per l’occasione nello stato del golfo. A gennaio, infine, l’ambasciatore qatariota in Russia ha dichiarato che i colloqui per l’acquisizione del sistema difensivo di cui sopra, erano in fase avanzata.

