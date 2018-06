Usa, lattuga romana contaminata da e-coli: 5 morti/ E’ la più grave epidemia dal 2006, già 197 vittime

Usa, lattuga romana contaminata da e-coli: 5 morti. E’ la più grave epidemia dal 2006, già 197 le vittime. L'insalata in questione deriverebbe dalla regione dello Yuma, in Arizona

La lattuga contaminata continua a mietere vittime negli Stati Uniti

Allarme lattuga contaminata negli Stati Uniti. Cinque persone hanno perso la vita nelle scorse ore dopo aver mangiato della lattuga di specie romana, contenente l’e-coli. In America del Nord è scoppiata una sorta di epidemia visto che sono ben 197 i casi i 35 stati, come segnalato dai media americani, poi riportato da TgCom24.it. L’ultimo bollettino medico è stato emesso il 16 maggio dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), e da quella data, circa una ventina di giorni fa, si sono registrati altri 25 casi, provocando la più grande epidemia di e-coli dal 2006 a questa parte, quando vennero contaminate 200 persone: c’è il serio rischio che questo precedente venga a breve superato. Come detto, la fonte di tale epidemia sarebbe la lattuga romana proveniente dallo stato dell’Arizona, precisamente dalla regione dello Yuma.

IL PRIMO DECESSO A INIZIO MAGGIO

Secondo la Food and Drug Administration, l’ente governativo degli Stati Uniti che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, non si può addossare tutte le colpe ad un singolo coltivatore, distributore o regione. Sono in corso le indagini per cercare di comprendere di più, e soprattutto, evitare che altre persone possano ammalarsi per poi morire. Del caso della lattuga killer ce ne eravamo già occupati all’inizio del mese scorso, quando si verificò la prima vittima, e nel contempo furono infette ben 120 persone. Escherichia coli è un batterio molto rognoso che quando infetta il corpo provoca diarrea, vomito, crampi allo stomaco, e nei casi più gravi, insufficienza renale.

